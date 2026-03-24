Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã kêu gọi mở rộng biên giới quốc gia tới sông Litani ở miền Nam Lebanon, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich. Ảnh: The Jerusalem Post.

Phát biểu trên đài phát thanh ngày 24/3, ông Smotrich cho rằng, chiến dịch quân sự tại Lebanon cần tạo ra “một thực tế hoàn toàn khác”, không chỉ về an ninh mà cả về đường biên giới. Theo đó, ông nhấn mạnh “biên giới mới của Israel phải là sông Litani”, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Lebanon và được xem là địa bàn hoạt động của Hezbollah.

Đây là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất từ một thành viên nội các Israel liên quan đến khả năng thay đổi hiện trạng lãnh thổ trong bối cảnh giao tranh gia tăng. Tuy nhiên, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi quân đội Israel cho biết các hoạt động trên bộ hiện vẫn giới hạn ở khu vực gần biên giới.

Căng thẳng tại khu vực bùng phát từ đầu tháng 3, khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel. Đáp lại, Israel triển khai các đợt không kích và hoạt động quân sự quy mô lớn tại miền Nam Lebanon, đồng thời ban hành lệnh sơ tán đối với khu vực phía Nam sông Litani.

Theo giới chức Lebanon, các đợt không kích và giao tranh đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm cầu và tuyến đường huyết mạch, bị phá hủy, làm gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại và cung ứng hàng hóa.

Quân đội Israel tiếp tục tấn công nhằm vào các mục tiệu quân sự tại Lebanon. Ảnh: Reuters.

Tại thủ đô Beirut, ngày 23/3 tiếp tục nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận, đặc biệt tại khu vực phía Nam, nơi được coi là địa bàn của Hezbollah. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự, trong đó có việc loại khỏi vòng chiến đấu một chỉ huy thuộc lực lượng Quds của Iran.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại miền Nam Lebanon đang xấu đi nhanh chóng khi thiếu điện, nước và nhiên liệu. Các tuyến đường kết nối với khu vực phía Bắc bị gián đoạn khiến việc tiếp cận nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền Lebanon cho biết đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao, trong đó Tổng thống Joseph Aoun đề xuất tiến hành đàm phán trực tiếp nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Giới quan sát nhận định, các tuyên bố liên quan đến việc mở rộng biên giới, nếu tiếp tục được thúc đẩy, có thể làm gia tăng rủi ro đối với ổn định khu vực, đồng thời đặt ra thách thức

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.