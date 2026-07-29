Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường: Nơi khởi nguồn những dấu son cách mạng

Trải qua gần một thế kỷ, Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường không chỉ ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thọ Xuân cũ mà còn là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29/7/1930. Những giá trị lịch sử ấy đã đưa Yên Trường trở thành một “địa chỉ đỏ”, nơi hun đúc lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và giáo dục truyền thống cho nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

VIDEO: Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường: Nơi khởi nguồn những dấu son cách mạng.

Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường nằm tại thôn Yên Trường, xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hoá. Đây là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thọ Xuân cũ vào ngày 22/7/1930 và cũng là nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29/7/1930.

Biểu tượng của Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường với hình tượng trống đồng, chim hạc và cờ búa liềm, thể hiện tinh thần giữ gìn truyền thống về văn hóa dân tộc, toát lên khí phách, quyết tâm bứt phá vươn lên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Sau gần 96 năm, những giá trị lịch sử của Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường vẫn được gìn giữ và bảo tồn gần như nguyên bản. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc gắn với quá trình hoạt động của các chiến sĩ cách mạng, góp phần tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi hào hùng.

Nhằm phát huy giá trị của di tích, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dự án trùng tu, tôn tạo với nhiều hạng mục như nhà di tích, nhà truyền thống, khuôn viên cùng hệ thống công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Việc đầu tư được thực hiện bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ cũng như gìn giữ nguyên vẹn giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng của di tích.

Nhờ vậy, khu di tích thường xuyên đón các đoàn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng đông đảo Nhân dân đến dâng hương, tham quan và tìm hiểu lịch sử. Nơi đây cũng trở thành địa điểm tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập (thứ 2 từ bên phải sang) cho biết: “Trong những năm qua, địa phương luôn chú trọng xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và đặc biệt là thế hệ trẻ. Cùng với đó, công tác kết nạp đảng viên mới cũng được gắn với việc giáo dục truyền thống, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ kế cận. Thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Lập sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Ông Lê Hải Huệ, đảng viên thôn Yên Trường, xã Thọ Lập cho biết, phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, các đảng viên trong Chi bộ Yên Trường luôn gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào tại địa phương như xây dựng thôn kiểu mẫu, giữ gìn vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an ninh trật tự. Ông khẳng định: “Với mỗi cán bộ, đảng viên nơi đây, Chi bộ Yên Trường không chỉ là một tổ chức chính trị mà còn được ví như một”pháo đài“, nơi hun đúc ý chí, truyền cảm hứng để các thế hệ tiếp tục học tập, cống hiến và gìn giữ truyền thống yêu nước của cha ông”.

Được đầu tư tôn tạo đồng bộ, bảo tồn gần như nguyên bản những giá trị lịch sử, di tích không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan của Nhân dân mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng của tỉnh Thanh Hóa.

Mỗi hiện vật, mỗi công trình, mỗi câu chuyện lịch sử tại Yên Trường đều nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của quê hương. Từ những dấu son lịch sử ấy, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến tiếp tục được bồi đắp, để truyền thống cách mạng của Yên Trường mãi được gìn giữ và lan tỏa trong hành trình xây dựng quê hương, đất nước.

Phương Đỗ - Hoàng Đông