Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon

Ngày 22/3, Israel lên kế hoạch mở rộng các hoạt động tấn công trên bộ và trên không nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir. Ảnh: Timesofisrael

Theo thông báo của quân đội Israel, Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir đã thông qua việc tăng cường các hoạt động tấn công trên bộ có mục tiêu sau cuộc họp với Bộ chỉ huy miền Bắc. Trong phát biểu được công bố qua video, ông Zamir nhận định chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah “mới chỉ bắt đầu” và là một phần của bối cảnh xung đột rộng lớn hơn trong khu vực.

Ông Zamir cũng cho biết kể từ khi giao tranh xuyên biên giới tái diễn vào đầu tháng 3, quân đội Israel đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, bao gồm nhiều kho vũ khí. Lực lượng này khẳng định sẵn sàng duy trì cả hoạt động tấn công và phòng thủ trong thời gian dài, với mục tiêu đảm bảo an ninh lâu dài cho các khu vực phía bắc Israel.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, sau các cuộc không kích chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng 2. Đáp lại, Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực, bao gồm Hezbollah, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ và Israel.

Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel - Lebanon. Ảnh: BBC

Hezbollah cho biết đã phóng rocket từ Lebanon vào Israel ngày 2/3, đánh dấu lần tấn công đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào cuối tháng 11/2024. Sau đó, Israel triển khai chiến dịch quân sự với các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam và miền đông Lebanon, cũng như vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Tình hình hiện tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột kéo dài và lan rộng tại Trung Đông.

Trong diễn biến có liên quan, Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq thông báo đã gia hạn lệnh đóng cửa không phận thêm 72 giờ đối với tất cả các máy bay đến, đi và bay qua nước này, trong đó viện dẫn các mối quan ngại về an ninh tại khu vực hiện nay.

Thông báo nêu rõ lệnh gia hạn đóng cửa không phận sẽ có hiệu lực từ 12h00 ngày 22/3 theo giờ địa phương cho đến 12h00 ngày 25/3. Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq nhấn mạnh quyết định này là “biện pháp phòng ngừa tạm thời” dựa trên đánh giá liên tục về "tình hình an ninh và những diễn biến trong khu vực."

Cơ quan này cũng lưu ý sẽ xem xét việc đóng cửa không phận dựa trên những cập nhật về tình hình thực tế và thông báo kịp thời cho tất cả các hãng hàng không cùng các cơ quan liên quan.

Lê Hà.

Nguồn: BBC, Xinhua