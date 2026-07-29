Mở rộng cơ hội hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và AEON Việt Nam

Sáng 29/7, Sở Công thương Thanh Hóa phối hợp cùng AEON Việt Nam tổ chức chương trình “AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh”. Chương trình hướng tới mục tiêu kết nối cung - cầu, mở ra cơ hội lớn cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm hiểu, hợp tác, từng bước đưa các sản phẩm hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại của AEON.

Quang cảnh chương trình.

AEON là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014, AEON đang đẩy mạnh phát triển đa dạng các mô hình như: Trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, cùng các chuỗi cửa hàng chuyên doanh trên toàn quốc.

Với mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam gấp 3 lần vào năm 2030, AEON Việt Nam mong muốn tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp địa phương nhằm đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền vào hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối Chiến lược Nguồn nhân lực, Thương hiệu và Nhà cung cấp, AEON Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Tại Thanh Hóa, dự án Trung tâm thương mại AEON MALL đang được gấp rút hoàn thiện. Dự kiến khi đi vào hoạt động, AEON MALL Thanh Hóa sẽ quy tụ khoảng 150 gian hàng cùng hơn 2.000 nhà cung ứng; phục vụ bình quân 50.000 lượt khách mỗi ngày và có thể tăng lên hơn 150.000 lượt khách vào các dịp lễ, cuối tuần.

Tại chương trình, đại diện AEON Việt Nam đã giới thiệu tổng quan về hệ thống phân phối, các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa, cũng như nhu cầu tìm kiếm đối tác phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng của AEON.

Phía AEON cũng chia sẻ các chính sách hỗ trợ đưa hàng hóa địa phương vào hệ thống và các chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán lẻ.

Ông Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia chia sẻ kinh nghiệm hợp tác đưa sản phẩm vào hệ thống AEON.

Cũng tại chương trình, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã lắng nghe chia sẻ thực tiễn từ các đơn vị hợp tác thành công với AEON. Nhiều vướng mắc thường gặp khi tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại đã được trao đổi, tháo gỡ trực tiếp. Qua đó, giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian chào hàng, giảm thiểu rủi ro, từng bước nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, hướng tới trở thành nhà cung cấp bền vững và đối tác sản xuất nhãn hàng riêng cho AEON.

Theo Sở Công thương, đến tháng 6/2026 tỉnh Thanh Hóa có hơn 600 sản phẩm OCOP, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm đã được cải tiến về chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và từng bước tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại.

Thanh Thảo