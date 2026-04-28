Israel mở rộng không kích miền Đông Li-băng bất chấp lệnh ngừng bắn

Quân đội Israel đã tiến hành các đợt không kích tại miền Đông Li-băng, đánh dấu việc mở rộng phạm vi hoạt động quân sự trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn trước đó chưa thể chấm dứt hoàn toàn các hành động giao tranh với lực lượng Hezbollah.

Các phương tiện quân sự Israel di chuyển gần những tòa nhà bị hư hại tại miền Nam Li-băng, khu vực gần biên giới Israel - Li-băng, ngày 27/4/2026. Ảnh: .Reutes.

Các cuộc không kích ngày 27/4 nhằm vào khu vực thung lũng Bekaa, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực từ ngày 16/4. Dù thỏa thuận này giúp giảm đáng kể cường độ giao tranh, các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Phía Israel cho biết các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng mà nước này cho là liên quan đến Hezbollah, không chỉ tại miền Đông mà còn ở khu vực phía Nam Li-băng. Nguồn tin an ninh cho hay một số cuộc không kích xảy ra gần thị trấn Nabi Chit, khu vực giáp biên giới Syria, hiện chưa ghi nhận thương vong.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Li-băng đưa tin các cuộc không kích tại miền Nam đã khiến ít nhất 3 người bị thương.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah cho biết đã sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mục tiêu quân sự của Israel tại miền Nam Li-băng. Phía Israel xác nhận một thiết bị bay không người lái phát nổ gần lực lượng của mình nhưng không gây thương vong.

Khói bốc lên sau các vụ nổ tại miền Nam Li-băng, ghi nhận từ phía Bắc Israel, ngày 27/4/2026. Ảnh: Reuters.

Tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh tồn tại những khác biệt quan điểm tại Li-băng về các bước đi tiếp theo. Tổng thống Joseph Aoun nhấn mạnh việc thúc đẩy đối thoại là cần thiết và các quyết định liên quan cần đặt trên cơ sở lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem bày tỏ không ủng hộ các cuộc tiếp xúc trực tiếp, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục các hoạt động mà họ cho là nhằm bảo vệ Li-băng.

Các diễn biến mới cho thấy tình hình tại khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khi các bên liên quan chưa đạt được đồng thuận về giải pháp lâu dài.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.