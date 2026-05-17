Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga chính thức đưa tiếng Nhật vào giảng dạy chính khóa

Từ năm học 2026-2027, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga, phường Hạc Thành sẽ chính thức đưa tiếng Nhật vào giảng dạy. Mở ra cơ hội nâng cao năng lực ngoại ngữ, xét tuyển đại học và du học Nhật Bản cho các em học sinh.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga trong giờ học.

Bà Lê Thị Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga cho biết: “Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược lâu năm của nhà trường. Việc đưa tiếng Nhật vào giảng dạy chính khóa từ năm học 2026-2027 đã được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà trường nhìn nhận rằng, việc giảng dạy tiếng Nhật sẽ mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho học sinh sau này. Sau khi tốt nghiệp THPT, nếu học sinh có kết quả học tập đạt các điều kiện theo quy định sẽ được các thầy cô nhà trường tiến cử đi du học Nhật Bản với mức học bổng toàn phần theo chương trình hợp tác giữa nhà trường và các trường đối tác của Nhật Bản”.

Trong suốt 20 năm qua (từ năm 2006 đến nay), Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga và Trường Phổ thông Triệu Sơn, xã Triệu Sơn (2 trường tư thục cùng chủ đầu tư) đã có gần 200 học sinh có cơ hội du học Nhật Bản, có điều kiện phát huy năng lực, sở trường của bản thân và đều đã thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thời gian qua, lãnh đạo hai nhà đã có nhiều chuyến thăm, giao lưu và làm việc cùng Tập đoàn Maruta, Trường Kỹ thuật Công nghệ Ô tô Nakanihon, các trường đại học, trường Tiếng Nhật cùng Hội Khuyến học Báo ASAHI Tokyo tại Nhật Bản. Đồng thời, các đơn vị đối tác phía Nhật Bản cũng đã trực tiếp đến thăm và trao đổi hợp tác với nhà trường tại Việt Nam.

Thông qua các buổi làm việc và ký kết hợp tác, nhiều chương trình tài trợ học bổng du học Nhật Bản đã được triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ô tô cùng nhiều ngành nghề tiềm năng khác. Đây là cơ hội quý giá để học sinh được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập hiện đại và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga cũng là trường học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đưa tiếng Trung vào giảng dạy chính khóa.

Linh Hương