Iran cảnh báo Israel về các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban

Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng vũ trang Iran ngày 16/6 ra tuyên bố cáo buộc quân đội Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng nếu các hành động này không chấm dứt.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban, phá hủy hơn 70 mục tiêu. Ảnh: CCTV

Theo tuyên bố, kể từ khi Iran và Mỹ đạt được Biên bản ghi nhớ về ngừng bắn, quân đội Israel đã 84 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Nam Liban. Phía Iran cho rằng các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn, gây thương vong cho dân thường và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo nếu Israel không chấm dứt các hành động quân sự và những hoạt động mà Tehran cho là mang tính khiêu khích tại miền Nam Liban, nước này sẽ phải đối mặt với “phản ứng cứng rắn từ các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran”.

Thiếu tướng Gholam Ali Rashid, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya. Ảnh: CCTV

Trước đó, rạng sáng 15/6, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ra tuyên bố chính thức xác nhận Tehran và Washington đã đạt được Biên bản ghi nhớ về ngừng bắn. Theo nội dung thỏa thuận, kể từ tối 14/6, các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, sẽ chấm dứt ngay lập tức và trên cơ sở lâu dài. Thỏa thuận cũng quy định việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran ngay sau khi văn kiện có hiệu lực.

Cùng ngày 16/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc chấm dứt xung đột tại Liban là một trong những yêu cầu cơ bản được Tehran và Washington thống nhất trong quá trình đàm phán dẫn tới Biên bản ghi nhớ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CCTV

Trong khi đó, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của phía Iran. Những ngày gần đây, Israel cho biết vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban với mục tiêu ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và bảo đảm các thỏa thuận ngừng bắn được thực thi.

Vân Bình