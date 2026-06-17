Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iran cảnh báo Israel về các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng vũ trang Iran ngày 16/6 ra tuyên bố cáo buộc quân đội Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng nếu các hành động này không chấm dứt.

Iran cảnh báo Israel về các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban

Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng vũ trang Iran ngày 16/6 ra tuyên bố cáo buộc quân đội Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng nếu các hành động này không chấm dứt.

Tin liên quan:

Iran cảnh báo Israel về các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban, phá hủy hơn 70 mục tiêu. Ảnh: CCTV

Theo tuyên bố, kể từ khi Iran và Mỹ đạt được Biên bản ghi nhớ về ngừng bắn, quân đội Israel đã 84 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Nam Liban. Phía Iran cho rằng các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn, gây thương vong cho dân thường và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo nếu Israel không chấm dứt các hành động quân sự và những hoạt động mà Tehran cho là mang tính khiêu khích tại miền Nam Liban, nước này sẽ phải đối mặt với “phản ứng cứng rắn từ các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran”.

Iran cảnh báo Israel về các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban

Thiếu tướng Gholam Ali Rashid, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya. Ảnh: CCTV

Trước đó, rạng sáng 15/6, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ra tuyên bố chính thức xác nhận Tehran và Washington đã đạt được Biên bản ghi nhớ về ngừng bắn. Theo nội dung thỏa thuận, kể từ tối 14/6, các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, sẽ chấm dứt ngay lập tức và trên cơ sở lâu dài. Thỏa thuận cũng quy định việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa trên biển đối với Iran ngay sau khi văn kiện có hiệu lực.

Cùng ngày 16/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc chấm dứt xung đột tại Liban là một trong những yêu cầu cơ bản được Tehran và Washington thống nhất trong quá trình đàm phán dẫn tới Biên bản ghi nhớ.

Iran cảnh báo Israel về các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CCTV

Trong khi đó, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của phía Iran. Những ngày gần đây, Israel cho biết vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban với mục tiêu ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và bảo đảm các thỏa thuận ngừng bắn được thực thi.

Vân Bình

Từ khóa:

#Liban #Quân sự #Quân đội Israel #hoạt động #Cảnh báo #Lực lượng vũ trang #Trung tâm #Hành động #Phản ứng #Iran và Mỹ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

G7 lạc quan về hòa bình Ukraine

G7 lạc quan về hòa bình Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 cho rằng, Nga nên đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine sau cuộc gặp mà ông mô tả là “rất tốt đẹp” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7. Phát biểu này đã làm dấy lên sự...
Nhật Bản kêu gọi thúc đẩy ổn định tại Trung Đông

Nhật Bản kêu gọi thúc đẩy ổn định tại Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/6, Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ về lộ trình chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tại Trung Đông tăng cường kiềm chế, thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng và duy trì ổn định khu vực.
Mỹ dỡ phong tỏa các cảng hải quân Iran

Mỹ dỡ phong tỏa các cảng hải quân Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông Iran sáng 16/6 xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4, không lâu sau khi Tehran và Washington đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng quân sự.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh