Không quân Israel không kích miền Nam Liban gây nhiều thương vong

Quân đội Liban và truyền thông nhà nước ngày 7/6 cho biết các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Liban đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 thành viên quân đội Liban, chỉ vài ngày sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.

Trong bức ảnh do Quân đội Liban công bố trên tài khoản X chính thức, các nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Liban và lực lượng cứu hộ đứng cạnh một phương tiện bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel trên tuyến đường nối thành phố Nabatiyeh với thị trấn Marjayoun, tại Kfar Tebnit, Liban, ngày 6/6/2026. Theo Quân đội Liban, phương tiện này thuộc quân đội nước này và vụ không kích đã khiến một chuẩn tướng, một đại úy cùng một binh sĩ thiệt mạng. Ảnh: AP

Theo quân đội Liban, một cuộc không kích nhằm vào phương tiện di chuyển trên tuyến đường nối thành phố Nabatiyeh với thị trấn Marjayoun đã khiến một chuẩn tướng, một đại úy và một binh sĩ thiệt mạng, song chưa công bố danh tính các nạn nhân. Một cuộc không kích khác nhằm vào làng Saksakiyah khiến 6 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Quân đội Liban cáo buộc các hành động “tiếp diễn, có chủ đích và lặp lại” của Israel nhằm cản trở các nỗ lực hướng tới một giải pháp có thể khôi phục ổn định, thiết lập ngừng bắn toàn diện và tiến tới việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Liban đang bị chiếm đóng.

Về phía Israel, quân đội nước này xác nhận đã tấn công một phương tiện “di chuyển khả nghi” gần làng Kfar Tibnit, cho rằng mục tiêu được phát hiện dựa trên “thông tin cụ thể” về khả năng lực lượng Hezbollah có thể tiến hành tấn công nhằm vào binh sĩ Israel từ khu vực này. Israel khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah, không nhằm vào quân đội Liban.

Truyền thông khu vực cho biết Israel hiện kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ tại miền Nam Liban và đã tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn, khiến hơn một triệu người phải rời bỏ nơi cư trú kể từ khi xung đột leo thang.

Tổng thống Liban Joseph Aoun. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 6/6, Tổng thống Liban Joseph Aoun lên án mạnh vụ tấn công của Israel vào một đội tuần tra của quân đội Liban trên đường Khardali-Jarmak, khiến ít nhất 2 sĩ quan và 1 binh sĩ thiệt mạng. Ông Aoun nhấn mạnh vụ việc vi phạm chủ quyền của Liban cũng như luật pháp quốc tế, cho rằng hành động quân sự tiếp tục leo thang, đe dọa sự ổn định và an ninh ở miền Nam Liban. Tổng thống Liban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng vai trò, trách nhiệm nhằm ngăn sự việc tái diễn cũng như đảm bảo tuân thủ các nghị quyết liên quan.

Vân Bình