IMF xây dựng chương trình hỗ trợ mới cho Ukraine

Theo thông báo của người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Julie Kozack tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/9, IMF đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ Ukraine thông qua một chương trình cho vay mới.

Biểu tượng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế bên ngoài trụ sở ở Washington (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo bà Kozack, IMF sẽ khởi động quá trình làm việc với chính quyền Ukraine để xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô. Mục tiêu của những chính sách này nhằm duy trì ổn định kinh tế, đảm bảo nguồn tài trợ cho các khoản chi thiết yếu và khôi phục tính bền vững của nợ công.

Động thái này diễn ra sau khi Ukraine chính thức đệ trình đơn yêu cầu hỗ trợ tài chính bổ sung vào đầu tuần.

Hiện tại, quốc gia Đông Âu này đang phải đối mặt với áp lực tài chính nặng nề khi phải dành tới 60% tổng ngân sách để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga.

Trong khuôn khổ chương trình Cơ sở Quỹ Mở rộng hiện tại trị giá 15,6 tỷ USD, Ukraine đã nhận được khoảng 10,6 tỷ USD. Tuy nhiên, các chuyên gia ngân sách đánh giá nhu cầu thực tế của Ukraine còn cao hơn nhiều, do tác động kéo dài của cuộc xung đột từ tháng 2/2022 và thiệt hại liên tục đối với cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nguồn tin từ Bloomberg dẫn lời một quan chức thân cận với các cuộc đàm phán, hiện đang tồn tại khoảng cách từ 10 đến 20 tỷ USD giữa đánh giá của IMF và chính phủ Ukraine về nhu cầu tài chính trung hạn./.

Theo TTXVN