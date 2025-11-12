Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Canada thảo luận sâu về các thách thức an ninh toàn cầu và định hình trật tự quốc tế mới

Trong hai ngày 11 và 12/11 (giờ địa phương), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) được tổ chức tại khu vực thác Niagara, tỉnh Ontario, Canada. Đây được xem là một trong những cuộc họp ngoại giao quan trọng nhất của khối trong năm 2025, diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt khủng hoảng an ninh, năng lượng và kinh tế mang tính toàn cầu.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Canada thảo luận sâu về các thách thức an ninh toàn cầu và định hình trật tự quốc tế mới. Nguồn: CCTV News

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Canada, hội nghị lần này là cơ hội để các nước thành viên G7 tăng cường phối hợp chính sách nhằm ứng phó với những thách thức quốc tế cấp bách, trong đó bao gồm các vấn đề trọng tâm như đảm bảo an ninh và thịnh vượng hàng hải, củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế toàn cầu, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand khẳng định rằng hội nghị sẽ tập trung đặc biệt vào tình hình tại Ukraine và Dải Gaza, hai khu vực đang trở thành phép thử cho khả năng duy trì hòa bình và ổn định quốc tế. Bà cho biết các ngoại trưởng sẽ thảo luận về tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, cũng như các bước đi thực tế để thực thi thỏa thuận ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo tại Gaza. Canada – với vai trò chủ nhà – nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao đa phương và các giải pháp hòa bình trong giải quyết xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand phát biểu trước các phóng viên tại Niagara, tỉnh Ontario (ngày 11 tháng 11 năm 2025). Nguồn: Cpac

Ngoài các nước thành viên G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của nhiều quốc gia đối tác quan trọng như Ukraine, Brazil, Ấn Độ, Saudi Arabia, Australia, Nam Phi, Hàn Quốc và Mexico. Việc mở rộng danh sách khách mời được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường tính bao trùm của G7 và mở rộng hợp tác với các nền kinh tế mới nổi, qua đó củng cố vai trò trung tâm của khối trong việc định hình trật tự toàn cầu trong giai đoạn chuyển đổi địa chính trị hiện nay.

Giới quan sát nhận định, cuộc họp tại Niagara không chỉ mang ý nghĩa đối phó với các khủng hoảng trước mắt mà còn thể hiện nỗ lực của các nền dân chủ phương Tây trong việc tái khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng giữa các cường quốc gia tăng, chuỗi cung ứng chiến lược bị gián đoạn và các cuộc xung đột khu vực kéo dài, các nhà ngoại giao G7 kỳ vọng hội nghị lần này sẽ đưa ra những định hướng hợp tác cụ thể, thiết thực và mang tính lâu dài.

Vân Bình

Nguồn: CCTV News.