Hoàn thiện để tồn tại hoặc dũng cảm bước ra khỏi đội hình

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà một lần nữa đề cập sâu đến chất lượng cán bộ cấp xã và những yêu cầu đặt ra hiện nay.

Theo người đứng đầu ngành nội vụ đất nước, qua hơn 1 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp, được Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đã đạt được kết quả bước đầu là ổn định và cơ bản vận hành thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết theo tinh thần của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, thời gian qua chúng ta mới thực hiện được bước đầu là quản lý hành chính thông thường. Trong khi nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyết định là kiến tạo, phát triển và phục vụ. Mục tiêu này được Tổng Bí thư xác định phải đảm bảo 70%, còn lại quản lý hành chính thông thường chỉ khoảng 30%.

Từ thực trạng này đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi nhận thức, tư duy, việc làm hằng ngày để làm tốt trọng trách của mình.

Cách đây chưa lâu, tại hội nghị đánh giá kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, ngành và sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cũng chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đang chủ yếu là công chức từ cấp xã cũ, chiếm tới 70%; chỉ khoảng 30% được luân chuyển từ tỉnh và huyện trước đây về, dẫn đến sự thiếu đồng bộ về trình độ, kỹ năng, gây khó khăn trong bố trí nhân sự phù hợp.

Điều đó dễ hiểu bởi cán bộ làm việc ở cấp tỉnh, cấp huyện cũ thực hiện theo luật định, trong khi đó có cán bộ cấp xã trước đây làm việc theo tập quán, mang nặng tính địa phương.

Nhiệm vụ đặt ra trước mắt là phải tập huấn nâng cao kỹ năng, nhận thức, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, cải thiện chất lượng công việc cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Nhưng về dài hơi, rõ ràng là cần phải có những biện pháp phù hợp hơn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của mình để làm tốt hơn, nghiên cứu, học hỏi, tư duy, hành động tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, hy vọng của người dân, vì sự phát triển của đất nước. Với lãnh đạo cấp xã, đây là phép thử lớn, lãnh đạo cấp xã phải làm việc căn cơ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, có kế hoạch làm việc cụ thể, đảm bảo 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” và 2 không: “không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm”.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, thời điểm này bên cạnh tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới, phải rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nếu thực sự không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do công việc khó, năng lực có hạn, sức khỏe có hạn, thì tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, đội ngũ công chức có trình độ, tuyển mới theo hợp đồng. Đây là thời điểm để cơ cấu lại cán bộ, công chức cấp xã.

Tại các xã, phường hiện nay, về cơ bản vẫn là những cán bộ cũ, nhưng mô hình và cách vận hành thì mới hoàn toàn. Bộ máy mới không thể đứng lại để chờ những người cũ không theo kịp nhịp vận hành. Nỗ lực thay đổi để theo được nhịp vận hành hoặc dũng cảm bước ra khỏi hàng ngũ, chính là cách để bộ máy ấy vận hành thông suốt.

Tuệ Minh