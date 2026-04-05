Hiệu quả từ mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đạt được kết quả đó có vai trò không nhỏ của mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” trong công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an xã Nguyệt Ấn cùng các thành viên trong dòng họ Bùi, thôn Môn Tía trao đổi công việc.

Họ Bùi là một trong những dòng họ có truyền thống lâu đời tại xã Nguyệt Ấn, hiện có 106 hộ với hơn 456 nhân khẩu, sinh sống tại xã Nguyệt Ấn và Phùng Giáo (cũ). Năm 2022, sau ra mắt mô hình “Dòng họ Bùi tự quản về ANTT”, dòng họ xác định đây không chỉ là trách nhiệm với dòng tộc, mà còn là nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội. Nhờ sự đồng thuận, thống nhất cao, mô hình nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các hộ gia đình, từng bước hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Sau 4 năm triển khai, mô hình đã từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong dòng họ, góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn ANTT, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 7/2025 đến nay Công an xã Nguyệt Ấn tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và trưởng dòng họ Bùi kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình.

Ông Bùi Thanh Tâm, trưởng dòng họ Bùi, thôn Môn Tía, chia sẻ: “Từ khi mô hình dòng họ tự quản về ANTT được kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả, nhận thức của con cháu trong dòng họ đã thay đổi. Các thành viên có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; nhiều mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dòng họ được hòa giải kịp thời ngay từ cơ sở. Khi phát hiện con em có biểu hiện vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, ban quản tộc chủ động gặp gỡ, động viên, giáo dục, yêu cầu cam kết không tái phạm. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong dòng họ ngày càng được phát huy, đời sống kinh tế của các gia đình từng bước ổn định, khởi sắc”.

Được thành lập từ năm 2019, mô hình “Dòng họ Nguyễn Đăng tự quản về ANTT” ở xã Triệu Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Dòng họ đã xây dựng quy ước thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi gia đình và cá nhân. Trong đó, phân công cho các thành viên trong ban quản tộc, các chi trưởng, nhánh trưởng phụ trách từng tổ dân cư trong dòng họ. Hằng tháng, vào ngày mùng một và ngày rằm, ban quản tộc, chi trưởng, nhánh trưởng gặp gỡ trao đổi về tình hình đời sống các hộ dân trong từng chi. Qua đó, tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên trong dòng họ và quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương và hương ước của dòng họ, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa gắn với khu dân cư an toàn về ANTT.

Hiệu quả hoạt động của các mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” đang tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương. Qua đó, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư...

Bài và ảnh: Quốc Hương