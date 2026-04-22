Nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở

Trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) luôn được các địa phương trong tỉnh quan tâm, trong đó, nhiều đơn vị cơ sở đã có những cách làm hay, sáng tạo thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Mô hình “Camera an ninh” của Công an xã Hoa Lộc góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Văn Minh, Trưởng Công an xã Hoa Lộc, cho biết: Xác định hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT là kết quả sáng tạo trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng, kiện toàn, củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản. Điển hình như mô hình “Camera giám sát ANTT”, đây là một trong những mô hình đã và đang được đông đảo quần chúng Nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã lắp đặt 123 mắt camera giám sát an ninh, đặt tại các vị trí quan trọng, trục đường chính, ngã ba, ngã tư, các địa điểm tiềm ẩn phức tạp. Ngoài ra, tại công sở xã Hoa Lộc, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và một số địa điểm tập trung đông người đã lắp đặt thêm hơn 90 mắt camera giám sát an ninh. Toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh này đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của Công an xã. Mặt khác, thông qua camera an ninh có thể phát hiện kẻ xấu, kẻ gian, đấu tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở những trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Công an xã đang tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai dự án hệ thống camera thông minh với hơn 200 mắt, dự kiến hoàn thành trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Một trong những mô hình tự quản về ANTT được nhân rộng và triển khai có hiệu quả đó là mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” tại xã Mường Lý. Ông Ngân Văn Thao, trưởng dòng họ Ngân ở bản Nàng 1 chia sẻ, mô hình “Dòng họ Ngân tự quản về ANTT” được thành lập năm 2023, với 21 hộ dân. Từ khi mô hình được kiện toàn và đi vào hoạt động, các hộ dân trong dòng họ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động những thành viên trong và ngoài dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thành viên có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; nhiều mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dòng họ được hòa giải kịp thời. Khi phát hiện con em có biểu hiện vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, ông chủ động gặp gỡ, động viên, giáo dục, yêu cầu cam kết không tái phạm. Nhờ đó, những năm qua, trong dòng họ Ngân không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT, không có người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, góp phần giữ vững bình yên cho địa bàn bản Nàng 1 nói riêng và xã Mường Lý nói chung.

Những năm qua, lực lượng công an cấp xã, phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm phát động các phong trào và xây dựng, nhân rộng, duy trì các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 17 loại mô hình tự quản về ANTT, với 1.241 điểm được nhân rộng; trong đó, có nhiều mô hình tự quản về ANTT là điểm nhấn, được Trung ương, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và thông báo nhân rộng ra toàn quốc. Tiêu biểu như: Mô hình “Camera với ANTT”, “Công nhân môi trường, chiến sĩ tuần tra”, “Xã, phường không ma túy”, “Tổ an ninh công nhân”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”... Năm 2025, mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy” được Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ thông báo nhân rộng trên toàn quốc. Xây dựng mới 3 mô hình: “Xã an toàn về ma túy, không ma túy”, “Giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “Nhà tôi có bình chữa cháy” và nhân rộng 5 mô hình với 214 điểm. Duy trì và phát động hiệu quả 6 mô hình đạt chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 40 chợ, siêu thị, 2.041 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”; 1.708 “Điểm chữa cháy công cộng”...

Nhiều mô hình được xây dựng phù hợp với điều kiện văn hóa, phong tục và đặc trưng của tỉnh đã thực sự hòa quyện, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, tranh thủ được vai trò uy tín của người đứng đầu, góp phần giảm thiểu được những mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, giảm tỉ lệ tái phạm tội cũng như các vi phạm pháp luật khác.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT. Đồng thời, tăng cường các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn, các loại đối tượng; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tiến Đạt