Ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty TNHH Soto

Sáng 15/5, Công an xã Tiên Trang và Công ty TNHH Soto đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và ra mắt mô hình “Tổ an ninh công nhân”, nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn, tạo điều kiện cho công ty hoạt động ổn định

Công an xã Tiên Trang và Công ty TNHH Soto ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự

Tại buổi lễ, Thượng tá Lê Anh Xuân, Trưởng Công xã Tiên Trang và ông Phạm Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Soto đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại công ty. Chương trình phối hợp tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân, người lao động; cung cấp trao đổi, thông tin nhằm phòng ngừa, giải quyết các vụ việc liên đến an ninh trật tự. Khi xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật tại doanh nghiệp và trên địa bàn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, lực lượng Công an có trách nhiệm triển khai lực lượng, thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho người lao động, tài sản của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa đình công, phá rối an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật khác trong doanh nghiệp theo sự hướng dẫn của cơ quan công an. Đồng thời, chủ động định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trước âm mưu chống phá, không để bị lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người trái pháp luật; bố trí lực lượng phối hợp giải quyết các vụ việc, vi phạm xảy ra tại doanh nghiệp

Đại diện chính quyền địa phương, bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, Công ty TNHH Soto đã ra mắt mô hình “Tổ an ninh công nhân”, nhằm phát huy vai trò tích cực của các tổ sản xuất, huy động đông đảo công nhân, người lao động tham gia phong trào “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, hướng tới xây dựng công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Công ty TNHH Soto ra mắt mô hình “Tổ an ninh công nhân”

Lan Phương