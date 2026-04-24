Giữ bình yên từ mỗi thôn, bản

Thời gian qua, Công an xã Văn Nho luôn bám sát địa bàn, sâu sát cơ sở, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn cho Nhân dân.

Công an xã Văn Nho tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tội phạm và trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho các em học sinh trên địa bàn.

Xã Văn Nho được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Văn Nho và Kỳ Tân, với dân số 10.102 người, gồm các dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 95%. Theo Đại úy Bùi Văn Lương, Trưởng Công an xã, để giữ bình yên ở mỗi khu dân cư, Công an xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã ban hành chương trình hành động, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT phù hợp với từng thời điểm và đặc điểm địa bàn.

Công an xã Văn Nho hiện có 19 cán bộ, đều là công an chính quy, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Mỗi cán bộ được phân công phụ trách từng địa bàn cụ thể, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình. Thực hiện phương châm “lấy phòng là chính”, Công an xã đã tích cực triển khai và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, như: mô hình “Camera an ninh”, “Xã an toàn về ma túy, không có ma túy”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT” và “Cổng trường an toàn giao thông”. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã đã xử lý 8 vụ việc với 8 đối tượng liên quan đến kinh tế, môi trường; vận động thu hồi 34 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN CCHT). Đồng thời, tổ chức cho hơn 2.000 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển VKVLN CCHT, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, còn thực hiện hơn 60 hội nghị và 300 lượt tuyên truyền pháp luật tại 17 thôn, với hơn 18.000 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường, VKVLN CCHT... Đồng thời, cung cấp cho người dân nhận diện các loại tội phạm và xử lý khi phát hiện tội phạm.

Ông Hà Văn Niệm, bí thư chi bộ thôn Pặt, cho biết: "Trước kia, người dân trong thôn đôi lúc xích mích, hiểu nhầm. Từ khi Công an xã phối hợp tuyên truyền, hòa giải, người dân đã hiểu và tự giác chấp hành pháp luật".

Cùng với phòng ngừa, Công an xã cũng thực hiện tốt công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 1 vụ việc liên quan đến ma túy; tổ chức hơn 210 lượt tuần tra vũ trang với hơn 1.100 lượt người tham gia. Quá trình tuần tra đã kiểm danh, kiểm diện 463 lượt đối tượng trong diện quản lý; nhắc nhở 263 gia đình trong công tác bảo vệ tài sản; kiểm tra, tuyên truyền pháp luật và cho ký cam kết 185 lượt với các cơ sở bi-a, 129 lượt với các cơ sở kinh doanh rượu, bia, ăn uống... Đơn vị cũng đã rà soát, lập danh sách và quản lý 23 thanh, thiếu niên chưa ngoan, hàng tháng tiến hành cảm hóa, giáo dục pháp luật cho các em.

Song song với công tác nghiệp vụ, Công an xã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Các thủ tục liên quan đến căn cước công dân, cư trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng... được giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch. Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại Công an xã được tiếp nhận, xử lý thông qua dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, lực lượng Công an xã Văn Nho tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển.

Bài và ảnh: Tiến Đông