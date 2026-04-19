Mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” giúp ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân thi đua bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời chú trọng xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), nhất là mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ra mắt mô hình “Dòng họ Phạm tự quản về ANTT” tại xã Ngọc Lặc.

Dòng họ Phạm ở thôn Hưng Sơn, xã Ngọc Lặc đã sinh sống ổn định, lâu dài tại địa phương. Trải qua nhiều thế hệ, dòng họ đã xây dựng những quy ước riêng nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên trong dòng tộc và với các dòng họ khác trên tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng tồn tại và phát triển. Trong những năm gần đây, các hộ gia đình trong dòng họ Phạm ở thôn Hưng Sơn cơ bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Hằng năm, trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ tự nguyện tham gia các phong trào thi đua do xã phát động.

Nhằm góp phần chung tay cùng lực lượng chức năng địa phương tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, vừa qua dòng họ Phạm đã ra mắt mô hình “Dòng họ Phạm tự quản về ANTT”. Mô hình được hoạt động dưới sự điều hành của ông Phạm Văn Hạnh, trưởng dòng họ được bầu làm tổ trưởng. Tổ hoạt động trên nguyên tắc phối hợp chặt chẽ với công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trong Nhân dân; chủ động phát hiện, phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn; giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phức tạp.

Dòng họ Bùi với hơn 100 hộ, hơn 450 nhân khẩu cũng là một trong những dòng họ lâu đời tại xã Nguyệt Ấn. Năm 2022, dòng họ Bùi đã thành lập mô hình “Dòng họ Bùi tự quản về ANTT” và đã phát huy hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong các hộ gia đình; nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong dòng họ, góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn ANTT, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, dòng họ Bùi đã xây dựng quy ước dòng họ, trong đó quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng gia đình, từng cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT, xây dựng gia đình văn hóa. Ban quản tộc cũng được kiện toàn, phân công cụ thể cho từng thành viên, chi trưởng, nhánh trưởng phụ trách các tổ dân cư trong dòng họ. Định kỳ hằng tháng, vào ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch, ban quản tộc tổ chức gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh... Với những kết quả đạt được, mô hình “Dòng họ Bùi tự quản về ANTT” đã được các ban, ngành, đoàn thể trong xã đánh giá cao và hằng năm đều được chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ông Bùi Thanh Tâm, trưởng dòng họ Bùi, xã Ngọc Ấn, cho biết: Từ khi mô hình dòng họ tự quản về ANTT được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động, nhận thức của các thành viên trong dòng họ đã chuyển biến rõ nét. Việc chấp hành các quy định pháp luật được các thành viên thực hiện tích cực. Cùng với đó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong dòng họ ngày càng được nhân rộng, phát huy, đời sống kinh tế của các gia đình từng bước ổn định, phát triển.

Được thành lập từ tháng 8/2018, sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, mô hình “Dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT” ở thôn Bảo Lâm, xã Thọ Bình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hơn 80 hộ dân trong dòng họ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động những thành viên trong và ngoài dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động con cháu tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Từ khi thực hiện mô hình đến nay, không có con em nào trong dòng họ vi phạm pháp luật, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và nhiều năm liền được các cấp chính quyền biểu dương, khen thưởng.

Có thể thấy, hoạt động của các mô hình dòng họ tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. Thời gian tới, lực lượng công an xã với vai trò nòng cốt tiếp tục chủ động tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nhằm phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn, các loại đối tượng. Qua đó phát huy hiệu quả vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Lê Phượng