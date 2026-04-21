Diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn năm 2026

Chiều 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự du lịch biển; diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và sơ cấp cứu biển năm 2026.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Gần 800 cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự và cuộc diễn tập.

Lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự và cuộc diễn tập huy động gần 800 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Sầm Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn và Đội sơ cấp cứu biển.

Các phương tiện, trang thiết bị như xuồng máy, phao cứu sinh, thiết bị y tế... được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ hiệu quả các nội dung diễn tập.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển, với các điểm đến như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa thu hút lượng lớn du khách mỗi năm. Tuy nhiên, vào mùa du lịch cao điểm, tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; nguy cơ tội phạm, vi phạm pháp luật và tai nạn, sự cố trên biển luôn hiện hữu, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, an toàn phải được triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả.

Việc tổ chức lễ ra quân và diễn tập lần này không chỉ thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng và mức độ sẵn sàng của lực lượng, phương tiện trong xử lý các tình huống thực tế.

Các đơn vị tham gia diễn tập các tình huống.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu và lực lượng tham gia đã theo dõi phim tài liệu “Cơ chế thông tin chỉ huy điều hành xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn năm 2026”.

Tiếp đó, các lực lượng bước vào nội dung diễn tập với 3 tình huống giả định, được xây dựng theo cấp độ tăng dần, sát với thực tế.

Tình huống thứ nhất giả định có 3 du khách bị đuối nước khi tắm biển do không nắm rõ quy định an toàn. Ngay khi phát hiện, lực lượng cứu hộ tại chỗ nhanh chóng triển khai tiếp cận bằng phao cứu sinh, đưa nạn nhân vào bờ và tổ chức sơ cấp cứu ban đầu.

Các đơn vị tham gia diễn tập các tình huống.

Tình huống thứ hai phức tạp hơn, khi có 7-10 người bị cuốn ra xa do xuất hiện dòng chảy xa bờ. Lực lượng CNCH lập tức phát tín hiệu báo động, huy động xuồng máy, tổ chức đội hình tiếp cận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, vừa cứu nạn nhân, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Các đơn vị tham gia diễn tập các tình huống.

Tình huống 3 giả định nhóm du khách tham quan núi Trường Lệ gặp sự cố trượt ngã, lạc đường trong địa hình hiểm trở, có người bị thương và mất tích. Lực lượng CNCH nhanh chóng chia tổ tìm kiếm, tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng thiết bị chuyên dụng để cứu hộ. Nạn nhân được sơ cấp cứu tại chỗ, cố định vết thương, sau đó dùng cáng đưa xuống khu vực an toàn. Tình huống kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy và xử lý cứu nạn trong điều kiện đồi núi phức tạp.

Các đơn vị tham gia diễn tập các tình huống.

Trong suốt quá trình diễn tập, công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện chặt chẽ, thống nhất; quy trình báo động, huy động lực lượng, phương tiện được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, thể hiện rõ năng lực sẵn sàng chiến đấu và khả năng ứng phó với các sự cố trên biển.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo và phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo và phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lễ ra quân và diễn tập lần này là mệnh lệnh hành động của toàn lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự du lịch biển năm 2026, với yêu cầu “chủ động đi trước một bước - kiểm soát chặt - phản ứng nhanh - xử lý triệt để”.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành và lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như chèo kéo khách, “chặt chém”, gian lận thương mại; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa văn minh, thân thiện.

Đối với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan, cần chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm; tăng cường quản lý cư trú, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm khi có tình huống xảy ra phải có mặt nhanh nhất, xử lý hiệu quả nhất.

Đồng chí cũng lưu ý, kết quả diễn tập mới là tình huống giả định có chuẩn bị trước, trong khi thực tế luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Vì vậy, các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao năng lực hiệp đồng, phối hợp theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cuộc diễn tập không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành cho các lực lượng CNCH mà còn là dịp rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó sự cố, tai nạn trên biển; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân và du khách về phòng, chống đuối nước. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường du lịch Sầm Sơn nói riêng, Thanh Hóa nói chung ngày càng an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Trần Hằng