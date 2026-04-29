“Chìa khóa” tập hợp Nhân dân chung tay giữ bình yên thôn, xóm

Xác định lòng dân là “thành trì” vững chắc nhất trong xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở, Công an tỉnh đã chủ động biến công tác tuyên truyền, vận động thành “chìa khóa” để huy động các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên thôn, xóm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”.

Công an xã Nguyệt Ấn tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Xã Nguyệt Ấn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Nguyệt Ấn, Phùng Giáo, Vân Am. Với địa giới hành chính rộng hơn 98km2, chia làm 34 thôn, là nơi sinh sống của 23.191 người, đây là một trong những địa phương có áp lực quản lý hành chính, trật tự xã hội tương đối lớn. Dẫu vậy, nhìn vào bức tranh ANTT năm 2025, xã Nguyệt Ấn lại là điểm sáng khi tình hình trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế.

Để có được kết quả ấy, chính quyền địa phương đã xác định công tác tuyên truyền pháp luật phải đi trước một bước và đóng vai trò “đả thông” tư tưởng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Từ cấp ủy đảng đến MTTQ, các đoàn thể ở địa phương đã vào cuộc tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, rộng khắp chủ trương, chính sách, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đối tượng tuyên truyền được phân loại cụ thể, là cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, công nhân, trí thức, các thôn có dân số đông.

Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật, lực lượng công an xã đã trở thành những tuyên truyền viên năng nổ trên mọi mặt trận. Năm 2025 Công an xã phối hợp tổ chức được 6 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, với hơn 1.600 người tham gia; tuyên truyền lưu động được 300 lượt; tuyên truyền trên loa truyền thanh được 250 lượt; treo 10 khẩu hiệu mang thông điệp về pháp luật. Điểm nhấn là sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trên không gian mạng trong nhiệm vụ đưa kiến thức pháp luật đến người dân. Với 150 bài viết trên facebook, zalo, những cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mới hay các quy định pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được truyền tải bằng ngôn từ gần gũi, người dân có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi qua điện thoại thông minh. Thông qua tuyên truyền, giúp mỗi cá nhân nhận diện rõ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của quần chúng đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở địa phương.

Bên cạnh đó, xã còn biến “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa đến từng thôn, xóm. Công an xã đăng tải 15 bài viết tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội facebook, kết hợp cùng 250 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Sự kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền đã giúp phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thẩm thấu sâu vào đời sống, khẳng định sức mạnh của lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Trong nỗ lực xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở, Công an tỉnh xác định công tác tuyên truyền, vận động là “chìa khóa” để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ví dụ như thực hiện Chương trình số 03/CTr-BCA-V05 ngày 16/1/2025 của Bộ Công an về công tác trọng tâm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến quần chúng Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, của tỉnh và các địa phương công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với hình thức đa dạng, phong phú.

Điểm sáng phải nhắc đến là công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm. Bằng việc đa dạng hóa hình thức, kênh tiếp cận người dân, lực lượng công an đã đưa pháp luật vào đời sống bằng sự gần gũi. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 3.300 buổi, thu hút hơn 289.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào các vấn đề thời sự “nóng” như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm gây thương tích, ma túy, trộm cắp tài sản, hàng giả, hàng lậu. Chính từ những buổi tuyên truyền, vận động gần gũi ấy, ý thức cảnh giác của người dân được nâng lên rõ rệt. Con số 831 tin báo tố giác tội phạm từ người dân là minh chứng sống động nhất cho thấy niềm tin vào lực lượng công an được củng cố. Từ đó, biến mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ an ninh” tại cơ sở.

Trên mặt trận trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện theo phương châm “phủ khắp và chuyên sâu”. Lực lượng công an đã xây dựng gần 340 phóng sự, 1.020 tin bài tuyên truyền về TTATGT, PCCC&CNCH. Sức lan tỏa còn được khẳng định qua gần 108.000 cẩm nang, tờ rơi được chuyển đến tận tay người dân. Cùng với đó là 7.000 buổi hướng dẫn, trang bị cho người dân bộ kỹ năng "tự phòng, tự quản, tự xử lý”.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”, Công an tỉnh đã xây dựng mới 11 mô hình “Trường học an toàn giao thông”. Trang bị kiến thức pháp luật về TTATGT cho gần 7.650 giáo viên và hơn 71.000 học sinh; tổ chức cho 11.300 học sinh ký cam kết không vi phạm TTATGT. Tại cơ sở, công an cấp xã tổ chức phát hơn 2.612 lượt tin tuyên truyền về PCCC&CNCH trên hệ thống loa truyền thanh. Thông qua công tác tuyên truyền không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, các quy định về PCCC&CNCH cho các tầng lớp Nhân dân, mà còn trang bị cho mỗi cá nhân bộ kỹ năng “tự phòng, tự quản, tự xử lý” trước mọi tình huống. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở mỗi xã, phường của tỉnh không còn là khẩu hiệu, mà đã thực sự trở thành hơi thở của đời sống, giữ vững bình yên cho mỗi bản, làng.

Bài và ảnh: Hòa Bình