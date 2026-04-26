Công an xã Văn Nho bám sát cơ sở, giữ bình yên cho Nhân dân

Thời gian qua, Công an xã Văn Nho đã tăng cường bám sát cơ sở nắm vững tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, triển khai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, hướng dẫn xây dựng các mô hình tự quản, tạo tiền đề cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Văn Nho phối hợp cùng tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Để giữ vững ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã Văn Nho đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Từ tháng 7/2025 đến ngày 20/4/2026, Công an xã Văn Nho đã phát hiện và xử lý 8 vụ việc với 8 đối tượng liên quan đến kinh tế, môi trường. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành hơn 200 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 1.000 lượt người tham gia; vận động thu hồi 34 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho hơn 2.000 hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Công an xã thực hiện hơn 300 lượt tuyên truyền, hơn 60 hội nghị tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm của Nhân dân. Duy trì các mô hình đảm bảo ANTT như: Camera đảm bảo ANTT; tổ liên gia tự quản về ANTT; tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và các tổ ANTT. Nhờ chủ động làm tốt công tác tham mưu và nghiệp vụ, tình hình ANTT tại xã Văn Nho luôn được giữ vững. Trên địa bàn không xảy ra án hình sự, các vụ việc nghiêm trọng; mọi vụ việc phát sinh đều được xử lý đúng người, đúng pháp luật.

Ông Vi Văn Mai, người dân thôn Khà cho biết: Lực lượng Công an xã Văn Nho luôn bám sát địa bàn, chủ động gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua việc tư vấn, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, lực lượng công an xã đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, thắt chặt khối đại đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế.

Đại úy Bùi Văn Lương, Trưởng Công an xã Văn Nho cho biết: Để giữ vững ANTT, thời gian tới, công an xã tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tác hại của ma túy, cờ bạc và các quy định về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Tăng cường tuần tra vũ trang và phối hợp liên ngành kiểm soát các tuyến giáp ranh, liên xã để phòng ngừa trộm cắp, gây rối. Quyết liệt triệt xóa các tụ điểm lô đề, ma túy và đánh bạc nhỏ lẻ tại địa bàn dân cư. Lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư, đối tượng có nguy cơ phạm tội để kịp thời giáo dục, răn đe. Tăng cường trao đổi thông tin với các đơn vị giáp ranh để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống phức tạp.

Xuân Cường