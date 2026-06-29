Hàn Quốc công bố chiến lược AI quy mô lớn, huy động tổng lực cho “bước nhảy vọt” công nghệ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 29/6 đã công bố định hướng xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia, trong đó nhấn mạnh huy động tối đa nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp để thúc đẩy các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trung tâm dữ liệu và AI, coi đây là trụ cột cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa), cùng với Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (trái) và Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, tham dự cuộc họp tại Phủ Tổng thống, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại một sự kiện công bố sáng kiến AI, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc đang đứng trước “bước ngoặt lớn” trong phát triển kinh tế – công nghệ, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về AI, bán dẫn và hạ tầng dữ liệu ngày càng gay gắt.

Ông cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc công nghệ, trong đó AI trở thành lĩnh vực then chốt, kéo theo cuộc đua về bán dẫn, trung tâm dữ liệu, “AI vật lý” và các hạ tầng thiết yếu như điện và nước.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh ba trụ cột chính của chiến lược gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu AI. Ông kêu gọi đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đồng thời mở rộng đầu tư ra ngoài khu vực thủ đô Seoul nhằm cân bằng phát triển vùng miền.

Ông cũng lưu ý các khu công nghiệp hiện tại như Yongin và Pyeongtaek đang tiến gần đến giới hạn về hạ tầng, đặc biệt là điện và nước, do đó cần sớm phát triển thêm các cơ sở mới để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của ngành công nghiệp AI.

Nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch được công bố, chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra các gói hỗ trợ lớn về đất đai, năng lượng, nước, cơ sở hạ tầng, nhà ở và đào tạo nhân lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn lớn để triển khai chiến lược này.

Trước đó, truyền thông địa phương cho biết Hàn Quốc đang chuẩn bị công bố một loạt “siêu dự án” trong lĩnh vực AI và bán dẫn, bao gồm kế hoạch xây dựng trung tâm chip mới ở khu vực tây nam đất nước. Tổng quy mô đầu tư có thể vượt 1.000 nghìn tỷ won (tương đương hơn 650 tỷ USD) trong những năm tới, với sự tham gia của các tập đoàn lớn như Samsung Electronics và SK Hynix, cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ và hạ tầng khác.

Bích Hồng

Nguồn: YTN, Reuters