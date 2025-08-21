Tái cấu trúc quy mô lớn, Meta dừng chi mạnh tay cho ‘nhân tài’ AI

Ngày 21/8, Tập đoàn Meta xác nhận đã tạm dừng tuyển dụng cho bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) mới, khép lại chuỗi chi tiêu mạnh tay nhằm thu hút các nhà nghiên cứu và kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực này.

Quyết định này có hiệu lực từ tuần trước, diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang tiến hành tái cấu trúc quy mô lớn.

Phát ngôn viên của Meta cho biết động thái này là bước sắp xếp tổ chức cơ bản nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho các nỗ lực siêu trí tuệ, gắn với quy trình ngân sách và kế hoạch thường niên.

Gần đây, Meta đã tái cấu trúc hoạt động AI thành 4 mảng: phát triển siêu trí tuệ máy móc, sản phẩm AI, hạ tầng AI và các dự án dài hạn. Sự sắp xếp này cho thấy rõ tham vọng của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg trong việc tạo ra hệ thống AI có khả năng vượt trội so với con người.

Trong năm nay, Meta đã chi mạnh cho AI, gồm việc chiêu mộ nhân tài từ các công ty đối thủ với mức thưởng ký hợp đồng có thể lên tới 100 triệu USD.

Thương vụ đáng chú ý nhất là mua 49% cổ phần Scale AI với giá 14,3 tỷ USD, đưa nhà sáng lập Alexandr Wang về lãnh đạo phòng thí nghiệm AI và phát triển dòng mô hình nguồn mở Llama.

Việc tạm dừng tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh giới công nghệ và đầu tư ngày càng tranh luận về nguy cơ AI rơi vào trạng thái “bong bóng”. Nhà phân tích Dan Ives (Wedbush Securities) nhận định cổ phiếu công nghệ vẫn bị định giá thấp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ông Daniel Newman, Giám đốc điều hành của Futurum Group, cho rằng động thái này là bước dừng tự nhiên để Meta sắp xếp lại nhân sự, tận dụng nguồn lực hiện có trước khi đầu tư thêm vào các dự án AI mới./.

Theo TTXVN