Hà Lan cảnh báo: Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với châu Âu

Bộ Quốc phòng Hà Lan cảnh báo Nga có thể tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vòng một năm sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cảnh báo Nga có thể tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào một quốc gia thành viên của NATO sau xung đột tại Ukraina .Ảnh: AP.

Trong báo cáo chính sách quốc phòng thường niên, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, châu Âu đang ở trong “vùng xám” giữa chiến tranh và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh đánh giá của cơ quan tình báo nước này rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với châu Âu. Báo cáo nêu rõ, trong kịch bản xấu nhất, một cuộc xung đột quy mô hạn chế với các nước NATO có thể xảy ra trong vòng một năm sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc.

Trước các đánh giá trên, Bộ Quốc phòng Hà Lan khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư quốc phòng, trong đó ưu tiên phát triển các hệ thống vũ khí không người lái. Hà Lan đặt mục tiêu trong 5 năm tới chuyển khoảng một nửa năng lực tác chiến sang các hệ thống không người lái, đồng thời dự kiến thành lập một trung tâm phát triển nhằm nghiên cứu và chế tạo các công nghệ chống và đối phó máy bay không người lái.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AFP.

Về phần mình, tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, Nga có thể sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự đối với NATO trong vòng vài năm tới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu các nước thành viên tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày Điện Kremlin đã đưa ra phản ứng trước các động thái của Phần Lan liên quan đến việc xem xét thay đổi quy định về triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, các quyết định như vậy có thể làm gia tăng rủi ro an ninh và khẳng định Moscow sẽ điều chỉnh các biện pháp quân sự và chính trị tương ứng.

Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài với Nga, trước đó cho biết đang xem xét sửa đổi một số quy định pháp lý thời Chiến tranh Lạnh, qua đó có thể tạo cơ sở cho việc triển khai các loại vũ khí hạt nhân trong những tình huống đặc biệt, phù hợp với định hướng an ninh chung của các nước Bắc Âu.

Thu Uyên

Nguồn: Kyivpost, MSN.