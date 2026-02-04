Châu Âu thúc đẩy vai trò về Ukraine: Ba Lan chuẩn bị hội nghị tái thiết, Pháp để ngỏ đối thoại với Nga

Ba Lan thông báo sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine vào tháng 6, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các kênh trao đổi cấp kỹ thuật với Nga đang được duy trì, phản ánh những động thái ngoại giao mới của châu Âu liên quan tới vấn đề Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham dự cuộc họp Nội các tại Warsaw vào thứ Ba, ngày 3 tháng 2 năm 2026.

Ảnh: PAP

Các nước châu Âu đang phát đi những tín hiệu mới về vai trò của khu vực trong các vấn đề liên quan tới Ukraine, từ chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết đến các thảo luận ngoại giao.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẽ đăng cai một hội nghị toàn cầu về tái thiết Ukraine vào tháng 6 tới tại thành phố Gdansk, miền bắc Ba Lan. Công tác chuẩn bị do Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Ba Lan Andrzej Domański phụ trách, với sự tham gia dự kiến của giới doanh nghiệp, chuyên gia và lãnh đạo chính trị từ nhiều quốc gia.

Ông Tusk bày tỏ hy vọng một lệnh ngừng bắn hoặc việc chấm dứt giao tranh sẽ mở đường cho “một kế hoạch lớn tái thiết Ukraine”, bao gồm các khoản đầu tư quy mô lớn và hợp tác quốc tế. Ông cho biết sẽ tới Kiev trong tuần cùng Bộ trưởng Domański để trao đổi với phía Ukraine về các vấn đề tổ chức hội nghị, đồng thời khẳng định Ba Lan mong muốn tham gia tích cực vào tiến trình phục hồi của nước này.

Tổng thống Pháp Macron cho biết, công tác chuẩn bị kỹ thuật đang được tiến hành để nối lại đàm phán với tổng thống Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: AP

Trong khi đó, tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các tiếp xúc với phía Nga ở “cấp kỹ thuật” đang được tiến hành, qua đó để ngỏ khả năng khởi động lại kênh đối thoại liên quan tới vấn đề Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm miền đông nước Pháp, ông Macron nói tiến trình này được thực hiện minh bạch và có tham vấn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, song chưa nêu thời điểm cụ thể.

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời chỉ trích các đợt tấn công gần đây nhằm vào hạ tầng của Ukraine, cho rằng những diễn biến như vậy không cho thấy thiện chí hướng tới giải pháp hòa bình.

Kể từ khi xung đột bùng phát, nhiều lãnh đạo châu Âu hạn chế tiếp xúc trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, các động thái ngoại giao gần đây trên trường quốc tế đã làm gia tăng thảo luận trong nội bộ châu Âu về cách tiếp cận đối thoại. Giới quan sát cho rằng việc Ba Lan chuẩn bị hội nghị tái thiết song song với các tín hiệu ngoại giao từ Pháp cho thấy châu Âu đang đồng thời tính đến cả khía cạnh phục hồi sau xung đột lẫn các kênh trao đổi chính trị – an ninh liên quan tới Ukraine.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, Kyivpost