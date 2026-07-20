Vụ ngộ độc tại trang trại lợn liên quan “Hội chứng búa tạ ở lò mổ”

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, từ 24h ngày 18/7 đến trưa 19/7/2026, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH DABACO (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa).

Bệnh nhân trong vụ tai nạn lao động được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: 8 bệnh nhân đều là nam giới, độ tuổi từ 32 đến 46.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn là một bể chứa nước phân khép kín có kích thước sâu 2m, rộng 2m và dài 3m, miệng bể chỉ rộng hơn 1m. Trong không gian tù túng này, các vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ đã sản sinh ra lượng khí độc sunphua hydro (H2S) khổng lồ.

Khi một nam nhân viên sẩy chân rơi xuống và bất tỉnh, các đồng nghiệp theo phản xạ tự nhiên đã lập tức lao xuống cứu hoặc thò đầu sâu vào miệng bể để kéo nạn nhân lên. Hậu quả là chuỗi tai nạn dây chuyền xảy ra.

Trong số 8 bệnh nhân, có 2 người trực tiếp xuống bể sau cùng, được buộc dây an toàn nhưng nhanh chóng bất tỉnh sau khi tiếp cận khu vực có khí độc và được kéo lên kịp thời. Sáu người còn lại tham gia kéo nạn nhân từ trên miệng bể.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, một số ca có kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic, tiêu cơ vân và đã được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cấp cứu, đánh giá và theo dõi sát. Hiện tại, tình trạng các bệnh nhân đang có dấu hiệu cải thiện so với khi mới vào viện.

Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm, H2S là một loại khí cực độc, có độc tính ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh tương tự như xyanua, bóp nghẹt trực tiếp tất cả các cơ quan, đặc biệt hệ thần kinh trung ương và tim mạch.

Ở nồng độ thấp, khí H2S có mùi trứng thối đặc trưng, nhưng ở nồng độ cao sẽ lập tức làm liệt dây thần kinh khứu giác khiến nạn nhân hoàn toàn không cảm nhận được mùi.

Thuật ngữ y khoa gọi hiện tượng ngộ độc cấp H2S liều cao trong không gian kín là “Hội chứng búa tạ ở lò mổ” - nghĩa là người đi vào khu vực có khí độc hít phải sẽ bất tỉnh, các cơ quan ngừng hoạt động, bị quật ngã gần như ngay lập tức, tỷ lệ tử vong tại hiện trường là cực kỳ lớn. Khí này hấp thu rất nhanh, gần như ngay lập tức vào cơ thể và gây kích ứng cực mạnh lên niêm mạc mắt, hệ hô hấp.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh: Rất nhiều người dân và ngay cả một số nhân viên y tế tuyến dưới vẫn lầm tưởng các vụ ngạt hầm biogas, giếng khơi là do khí metan (CH4). Nhưng thực tế, thủ phạm giết người hàng loạt trong tích tắc chính là khí sunphua hydro (H2S).

Ở Việt Nam, các vụ tai nạn đau lòng này xảy ra hàng năm và tái diễn nhiều lần trong các hoàn cảnh như khơi giếng, chui xuống bể chứa, bể rác, bể phân, chất thải, cống, hầm chứa cá ở các tàu biển... dù các cơ sở y tế và cơ quan báo chí đã liên tục cảnh báo, tuyên truyền.

Khuyến cáo từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai về phát hiện, phòng tránh ngộ độc khí H2S:

NM