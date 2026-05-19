Giữ yên xóm làng từ cơ sở

Tranh chấp đất đai, va chạm khi neo đậu tàu thuyền hay lời qua tiếng lại giữa hai hộ dân... đều có thể trở thành mâu thuẫn nếu không được tháo gỡ từ sớm. Ở mỗi địa bàn dân cư vẫn có những người lặng thầm, kiên trì lắng nghe các bên, phân tích và hòa giải từ những việc rất nhỏ nhưng góp phần giữ sự yên ổn trong cộng đồng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đa Lộc gặp gỡ, trao đổi với người dân nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đêm biên giới xuống rất nhanh. Trong ánh đèn pin chập chờn men theo con đường đất dốc ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi, ông Lầu Minh Pó cùng cán bộ Công an xã Pù Nhi đi đến cuối bản, nơi hai anh em trong một gia đình vừa xảy ra cãi vã vì ranh giới đất nương. Lời qua tiếng lại kéo dài từ chiều, người trong bản gọi ông Pó vì sợ mâu thuẫn vượt quá giới hạn.

Ở Pù Toong, chuyện tìm đến ông khi phát sinh xích mích đã trở thành quen thuộc. Sau khi thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cũ, ông Lầu Minh Pó trở về địa phương và tiếp tục tham gia công việc cộng đồng. Quá trình công tác giúp ông hiểu tập quán, tiếng nói và cả những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong bản. “Muốn bản yên thì người trong bản phải biết nhường nhau”, ông Pó thường nói.

Cái “nhường” ấy không đến từ những cuộc họp dài mà từ những lần ông cùng Công an xã xuống từng hộ dân để nghe người dân kể hết câu chuyện của mình. Có khi là tranh chấp đất sản xuất hay bất đồng gia đình và cả những xích mích giữa hai hộ dân. Nhiều vụ việc được tháo gỡ ngay trong đêm, trước khi lan rộng thành mâu thuẫn giữa các gia đình.

Những năm gần đây, bên cạnh tiếng nói của người có uy tín, Công an xã Pù Nhi luôn chủ động nắm tình hình ở cơ sở. Mỗi tuần hơn 20 lượt cán bộ xuống bản gặp dân, nghe phản ánh và phối hợp xử lý vụ việc từ sớm. Công việc ấy không dừng ở phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, mà còn là những buổi vận động giao nộp súng tự chế, tuyên truyền pháp luật hay theo dõi những trường hợp thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm để kịp thời định hướng, hỗ trợ. Cách làm ấy tạo ra những chuyển biến cụ thể, nhiều trường hợp được vận động, hỗ trợ để ổn định cuộc sống ngay tại địa phương. Ông Hơ Văn Ph. ở bản Cá Tớp từng nhiều năm lao động bất hợp pháp tại Lào rồi trở về trong cảnh trắng tay. Sau khi được hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ cư trú và ổn định cuộc sống, ông trở thành người thường xuyên nhắc bà con làm ăn đúng pháp luật.

Nếu ở xã Pù Nhi nhiều mâu thuẫn bắt đầu từ đất nương hay tập quán sinh hoạt, thì nơi cửa biển Vạn Lộc những va chạm thường gắn với sinh kế trên biển. Là địa phương ven biển, toàn xã có khoảng 440 phương tiện khai thác thủy sản. Hàng nghìn lao động gắn với biển khiến mỗi va chạm trong khai thác, neo đậu hay ngư trường đều có thể ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới biển, Đồn Biên phòng Đa Lộc còn phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình, tham gia giải quyết vụ việc phát sinh từ cơ sở. Nhiều mâu thuẫn ban đầu chỉ là phản ánh của ngư dân về ngư trường, hoạt động khai thác hay bất đồng trong cộng đồng dân cư nhưng nếu xử lý chậm rất dễ kéo dài thành kiến nghị hoặc khiếu kiện. Phần lớn mâu thuẫn ở khu vực ven biển bắt đầu từ những va chạm rất đời thường. Qua thực tế nhiều năm bám địa bàn, đơn vị từng phối hợp xử lý các vụ việc liên quan tranh chấp ngư trường, va chạm giữa phương tiện khai thác thủy sản và phản ánh của người dân về sử dụng đất. Một trường hợp được đơn vị nhắc lại là thời điểm giữa năm 2024, khu vực sông Lạch Trường xuất hiện tình trạng khai thác thủy sản tự phát gây ảnh hưởng đến hoạt động neo đậu tàu thuyền và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Đồn Biên phòng Đa Lộc đã nhiều lần phối hợp lực lượng chức năng xuống hiện trường kiểm tra, vận động và xử lý. Sau các đợt phối hợp, tình hình từng bước ổn định.

Thượng tá Dương Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đa Lộc cho biết: "Với địa bàn ven biển đông dân cư, nhiều hoạt động nghề cá diễn ra thường xuyên, việc giữ ổn định không chờ đến khi phát sinh vụ việc phức tạp mà bắt đầu từ nắm tình hình ngay tại cơ sở. Khi cán bộ xuống địa bàn thường xuyên, phối hợp với Công an xã, cấp ủy, tổ tự quản thôn và người dân để nắm bắt từ sớm thì nhiều vụ việc được tháo gỡ ngay tại cộng đồng, không trở nên phức tạp hơn”.

Quan điểm ấy cũng được cụ thể hóa bằng các mô hình đang duy trì trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Đa Lộc duy trì 39 tổ tàu thuyền an toàn; thực hiện 20 lượt trao đổi thông tin với lực lượng công an; phối hợp 4 đợt tuần tra có sự tham gia của Nhân dân. Đơn vị tổ chức 15 buổi tuyên truyền cho khoảng 650 lượt người dân, đồng thời thực hiện khoảng 1.000 lượt tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và bến cá.

Dù ở vùng biên Pù Nhi hay cửa biển Vạn Lộc, sự yên ổn của cộng đồng đều được bồi đắp từ những bước chân xuống cơ sở và sự kiên trì của những người đứng giữa để giải quyết mâu thuẫn, giữ lại sự đồng thuận. Nhiều rạn nứt được hóa giải, bình yên của xóm làng cũng được tạo nên từ đó.

Bài và ảnh: Tăng Thúy