Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên tuyến biên giới

Thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Tỉnh Thanh Hóa có tuyến biên giới đất liền dài 213,6km, giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Địa bàn biên giới gồm các xã đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân còn thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều; việc tiếp cận thông tin, chính sách, pháp luật gặp nhiều khó khăn... BĐBP tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Các đồn biên phòng tuyến núi đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng. Các buổi tuyên truyền được lồng ghép qua các buổi họp thôn, bản, các hội thi, các chương trình văn hóa, văn nghệ, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người, cũng như các quy định về xuất nhập cảnh...

BĐBP còn tăng cường cử cán bộ nắm chắc cơ sở, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân, qua đó xây dựng mối quan hệ gắn bó, tạo niềm tin để việc tuyên truyền có hiệu quả. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả chuyên mục Biên phòng toàn dân trên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, trên trang thông tin fanpage, facebook “Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa”. Ngoài tuyên truyền PBGDPL, BĐBP tỉnh còn tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân trên tuyến biên giới xóa bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn hóa mới, tham gia cùng với các lực lượng vũ trang đấu tranh với các loại tội phạm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, BĐBP tỉnh đã tổ chức 975 buổi tuyên truyền cho trên 15.390 lượt người tham gia. Tổ chức soạn thảo nội dung tuyên truyền, in ấn và phát hành 220.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục củng cố và duy trì có hiệu quả 19 tủ sách pháp luật, với trên 3.000 đầu sách, gồm luật, nghị định, thông tư, các văn bản của UBND tỉnh; các văn bản pháp luật chung khác để người dân đến tìm hiểu, tham khảo.

Nhờ triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, nhận thức pháp luật của Nhân dân khu vực biên giới ngày càng được nâng cao, đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sát cánh cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Khánh Linh