Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa khởi tranh từ ngày 6/12

Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa mùa thứ 3, năm 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6/12 tại cụm sân cỏ nhân tạo Việt Kid (phường Hạc Thành) với 16 đội bóng tham dự.

Các đội bóng ra mắt trang phục thi đấu.

Chiều ngày 30/11, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa mùa thứ 3, năm 2025 đã tổ chức buổi họp chuyên môn và bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đà Ninh phối hợp tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong toàn tỉnh, từng bước nâng cao trình độ tập luyện và thi đấu bóng đá.

Quang cảnh buổi họp chuyên môn Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa.

16 đội bóng tham gia giải được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất-nhì vào đá tứ kết. Từ vòng tứ kết, các đội chia cặp đấu loại trực tiếp.

Ông Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch Tập đoàn Tgroup, Đồng trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Đây là sân chơi ý nghĩa góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, mối quan hệ tốt đẹp giữa các cầu thủ bóng đá phong trào trên 40 tuổi trong toàn tỉnh, khơi dậy sự hứng khởi, tinh thần lao động, làm việc và rèn luyện thể chất.

Theo kết quả bốc thăm bảng A gồm các đội: G8 Omely, Sông Mã, Nông Cống, Lam Kinh. Bảng B gồm các đội: Quang Văn, Giấu Bài, Lam Sơn 1 - 8, Triệu Sơn. Bảng C sẽ là cuộc tranh tài của Đất Cảng, Trung Sơn, THPT 99 - 02 và Quang Trung. Bảng D được đánh giá là bảng khốc liệt nhất với sự đua tranh của các đội: Đồng Niên, U40 Sầm Sơn, Anh em Ba Lít, THPT 00 - 03.

Các trận đấu sẽ được tổ chức tại cụm sân cỏ nhân tạo Việt Kid (phường Hạc Thành) và áp dụng Luật bóng đá 7 người mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du Lịch, Đồng Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự phát biểu tại cuộc họp.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đồng Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự cho biết: Đến mùa giải thứ 3, quy mô, tính chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn, giá trị giải thưởng của giải đấu ngày càng được nâng cao. Nhưng trên hết là tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến, sự đoàn kết, gắn bó giữa các đội bóng tham dự giải luôn được phát huy. Giải đấu sẽ trở thành điểm hẹn thể thao đầy cảm xúc, là nơi gắn kết những cầu thủ trên 40 tuổi bằng tình yêu dành cho trái bóng tròn. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định Giải sẽ được tổ chức chu đáo và chuyên nghiệp, đồng thời yêu cầu các đội tham gia phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký cầu thủ, đảm bảo giải đấu diễn ra minh bạch và công bằng.

Lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu diễn ra tại cuộc họp chiều 30/11.

Tại chương trình, Ban tổ chức giải cũng như 16 đội bóng đã thông qua điều lệ giải, đăng ký áo thi đấu, trao đổi và thống nhất những vấn đề liên quan đến giải đấu.

Ban tổ chức tặng bóng thi đấu cho các đội tham gia giải.

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh ngày 6/12/2025. Các trận đấu diễn ra vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và dự kiến kéo dài đến ngày 10/1/2026 với trận tranh giải 3, chung kết và lễ tổng kết trao thưởng.

Anh Tuân