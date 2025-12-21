VĐV Thanh Hóa giành 12 huy chương tại SEA Games 33: Dấu ấn đậm nét từ các môn Olympic

SEA Games 33 trên đất Thái Lan đã chính thức khép lại. Với lực lượng gồm 16 vận động viên (VĐV) và 2 huấn luyện viên (HLV), thể thao Thanh Hóa đã có một kỳ đại hội thành công khi giành tổng cộng 12 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương Vàng (HCV), 2 huy chương Bạc (HCB) và 7 huy chương Đồng (HCĐ).

Điểm nhấn quan trọng nhất trong thành tích của thể thao Thanh Hóa tại kỳ đại hội này là hiệu suất thi đấu ấn tượng và sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các môn Olympic.

Theo thống kê, 14/16 VĐV tham dự đều giành được huy chương (đạt tỷ lệ 87,5%). Đặc biệt, 58,3% số lượng huy chương đến từ các môn thể thao Olympic như Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Bắn cung và Bóng đá, cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ và đầu tư trọng điểm của tỉnh nhà.

Ba tấm HCV danh giá của thể thao Thanh Hóa đều mang những dấu ấn đặc biệt. Ở môn Điền kinh, sự trở lại của Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào nữ đã mang về tấm HCV đầy cảm xúc.

Trên sàn đấu Muay, võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hậu xuất sắc đánh bại VĐV chủ nhà Thái Lan để đăng quang hạng cân 60kg nữ.

Trong khi đó, ở môn Bóng đá nam, hai cầu thủ Nguyễn Thái Sơn (số 6) và Lê Văn Thuận (số 10) đã góp công lớn trong chiến thắng ngược dòng 3-2 của U22 Việt Nam trước người Thái ở trận chung kết.

SEA Games 33 cũng chứng kiến những cột mốc lịch sử “lần đầu tiên” của thể thao xứ Thanh. “Kình ngư” Phạm Thị Vân (thứ hai từ phải sang) giải tỏa cơn khát huy chương cho bơi lội Thanh Hóa với 2 tấm HCĐ tiếp sức.

VĐV Bùi Thị Thu Hà với nỗ lực phi thường đã mang về tấm HCĐ Marathon đầu tiên trong lịch sử điền kinh Thanh Hóa.

Bộ môn Jujitsu trong lần đầu có VĐV tham dự cũng lập tức gặt hái thành công với tấm HCB đồng đội của Nguyễn Thị Thanh Trúc và Lê Đức Cường.

Ở môn Cử tạ, Trần Xuân Dũng xuất sắc giành tấm HCĐ tổng cử với thành tích 337kg. Đây là thành tích đáng khen của đô cử xứ Thanh trong bối cảnh Cử tạ Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại kỳ SEA Games năm nay khi chỉ giành được 1 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ. Cử tạ Thanh Hóa cũng đã phải chờ đợi thời gian khá dài mới xuất hiện VĐV giành huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất khu vực.

Ở cương vị HLV đội tuyển quốc gia điền kinh, HLV Trần Văn Sỹ (HLV trưởng đội tuyển điền kinh Thanh Hóa) trực tiếp huấn luyện các VĐV giành 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

HLV Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat) góp công với thành tích 2 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ.

Bên cạnh thành tích của đoàn thể thao tỉnh, các HLV, VĐV người Thanh Hóa đang cống hiến cho các đơn vị khác cũng tỏa sáng rực rỡ. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người con quê hương Thanh Hóa giành 4 HCV, trong đó phá 3 kỷ lục SEA Games. (Ảnh: Hiếu Lương)

Võ sĩ Pencak Silat Nguyễn Duy Tuyến lần thứ 5 liên tiếp giành HCV SEA Games.

Kết quả này đã khẳng định vị thế vững chắc của thể thao Thanh Hóa trên bản đồ thể thao quốc gia, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho những mục tiêu xa hơn tại các đấu trường châu lục.

Hoàng Sơn