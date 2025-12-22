Hậu vệ Hoàng Thái Bình chia tay Đông Á Thanh Hóa

Ngày 22/12, trên trang cá nhân, hậu vệ Hoàng Thái Bình đã chính thức nói lời chia tay đội bóng quê hương Đông Á Thanh Hóa. Đây là một thông tin đầy tiếc nuối đối với người hâm mộ xứ Thanh, bởi anh không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là biểu trưng cho tinh thần vượt khó của những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo tỉnh nhà.

Hoàng Thái Bình chính thức chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa.

Sinh năm 1998 tại chính mảnh đất Thanh Hóa, Hoàng Thái Bình là sản phẩm của lò đào tạo bóng đá xứ Thanh. Tuy nhiên, con đường khẳng định mình của anh không hề trải đầy hoa hồng. Năm 2020, khi được đôn lên đội một, Thái Bình từng chỉ được xem là sự lựa chọn số 3 ở hành lang cánh trái.

Bước ngoặt đến vào năm 2022 khi anh được đem cho CLB Hải Phòng mượn. Chính quãng thời gian “tu nghiệp” tại đất Cảng đã giúp hậu vệ cao 1m73 này trưởng thành vượt bậc. Trở lại sân Thanh Hóa, anh ngay lập tức chiếm trọn niềm tin của Ban huấn luyện và trở thành quân bài chiến lược bên hành lang cánh.

Trong suốt quãng thời gian cống hiến cho Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng, Hoàng Thái Bình đã có tới 119 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh đóng góp 1 bàn thắng và có tới 15 đường kiến tạo thành bàn.

Sự nghiệp của Hoàng Thái Bình tại Thanh Hóa gặp với thời kỳ hoàng kim với liên tiếp những danh hiệu vô địch.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Thái Bình gắn liền với giai đoạn hoàng kim của bóng đá Thanh Hóa dưới thời HLV Velizar Popov. Anh đã cùng đội bóng quê hương lập nên cú hat-trick danh hiệu lịch sử: Cúp Quốc gia 2023, Siêu cúp Quốc gia 2023 và Cúp Quốc gia 2023/2024.

Phong độ xuất sắc này cũng đã giúp anh lọt vào “mắt xanh” của HLV đội tuyển Việt Nam và được triệu tập lên ĐTQG vào tháng 9/2023 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine.

Ngày 22/12/2025, Hoàng Thái Bình chia sẻ đầy cảm xúc trên trang facebook cá nhân: “Kết thúc một hành trình, mở ra một chặng đường mới. Hôm nay, tôi chính thức nói lời chia tay với đội bóng – nơi đã gắn bó, rèn luyện và trưởng thành cùng mình suốt thời gian qua... Dù phải rời xa, nhưng những kỷ niệm đẹp sẽ mãi trong tim”.

Thái Bình gửi lời tri ân sâu sắc tới đội bóng cũ.

Anh cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc tới Ban lãnh đạo CLB, các thầy trong ban huấn luyện, bộ phận y tế, các đồng đội và đặc biệt là những cổ động viên nhiệt thành của bóng đá xứ Thanh.

Sự ra đi của Hoàng Thái Bình để lại một khoảng trống không nhỏ bên hành lang trái của Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, với những gì đã cống hiến, anh chắc chắn sẽ luôn nhận được sự trân trọng và chào đón từ người hâm mộ quê nhà.

Sau khi chính thức khép lại hành trình cùng CLB quê hương, bến đỗ tiếp theo của Thái Bình sẽ là CLB Ninh Bình.

Hoàng Sơn