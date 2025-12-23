Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Với việc tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2025, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội tuyển có sự bứt phá mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng thế giới.

Đội tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo bảng xếp hạng thế giới mới nhất được FIFA công bố ngày 22/12, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 107 thế giới, tăng 3 bậc so với bảng xếp hạng tháng 11 vừa qua.

Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027 hôm 19/11 đã giúp “Những Chiến binh Sao Vàng” được cộng thêm 5,89 điểm, qua đó tích lũy được tổng cộng 1189,51 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Với việc tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng tháng 12/2025, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội tuyển có sự bứt phá mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng.

Thành tích này không chỉ giúp tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong khu vực châu Á mà còn tạo tiền đề thuận lợi cho các mục tiêu sắp tới ở đấu trường quốc tế. Hiện tại, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các đội tuyển có thứ hạng ổn định tại châu lục.

Chiến thắng 2-0 trước Đội tuyển Lào giúp “Những Chiến binh Sao Vàng” tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2025. (Ảnh: AFC)

Ở khu vực châu Á, ba đội tuyển dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA lần này không có sự thay đổi, lần lượt là Nhật Bản (hạng 18 thế giới), Iran (hạng 20 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 22 thế giới).

Thứ hạng mới là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn đội trong quá trình thi đấu và chuẩn bị chuyên môn, đồng thời mang đến sự lạc quan cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Trận đấu chính thức tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là màn tiếp đón đối thủ Malaysia ở lượt trận cuối Vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 31/3/2026. Hiện sau 5 lượt trận đã đấu, “Hổ Mã Lai” dẫn đầu bảng với 15 điểm, hiệu số +14 và ghi 15 bàn. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm, hiệu số +6 và ghi 11 bàn./.

Theo Vietnam+