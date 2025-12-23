Các tài năng trẻ xứ Thanh tiếp tục cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải châu Á; Hojlund có danh hiệu đầu tiên sau khi rời MU

Alexander Isak phẫu thuật gãy chân thành công, nghỉ thi đấu dài hạn; Tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ nhất thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2025; Napoli vô địch Siêu cúp Italy, Hojlund có danh hiệu đầu tiên sau khi rời MU... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/12).

Các tài năng trẻ xứ Thanh tiếp tục cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải châu Á

Tối 22/12, HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2026. Bên cạnh bộ khung 23 cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 33, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bổ sung thêm 2 gương mặt chất lượng là hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Văn Thuận và các đồng đội tiếp tục hướng đến giải U23 Châu Á.

Theo lộ trình, đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 23/12 và lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria trước khi di chuyển đến Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Nằm chung bảng với Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và nỗ lực tiến sâu nhất có thể tại giải đấu châu lục này.

Tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ nhất thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2025

Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố ngày 22/12, đội tuyển Việt Nam đã tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 107 thế giới. Với thành tích này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik trở thành đội tuyển có sự bứt phá mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng tháng 12.

Đội tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cú nhảy vọt này là kết quả của chiến thắng 2-0 trước tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, giúp Việt Nam tích lũy thêm 5,89 điểm (tổng điểm 1189,51).

Tại khu vực châu Á, Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc tiếp tục giữ vững ba vị trí dẫn đầu. Thứ hạng mới không chỉ phản ánh nỗ lực của toàn đội mà còn tạo tâm lý lạc quan trước khi bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với Malaysia vào tháng 3/2026.

Napoli vô địch Siêu cúp Italy, Hojlund có danh hiệu đầu tiên sau khi rời MU

Rạng sáng 23/12, Napoli đã xuất sắc đánh bại Bologna với tỷ số 2-0 trên sân Al-Awwal Park (Riyadh) để chính thức đăng quang Siêu cúp Italy 2025/26.

Napoli xuất sắc vô địch Siêu cúp Italy.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng thành Naples giành được danh hiệu này và là chiếc cúp đầu tiên của tiền đạo Rasmus Hojlund kể từ khi gia nhập CLB vào mùa hè 2025.

Người hùng của trận đấu là David Neres với một cú đúp đẳng cấp ở các phút 39 và 57, giúp đội bóng của HLV Antonio Conte áp đặt lối chơi hoàn toàn trước đối thủ. Chiến thắng này khẳng định sự ổn định đáng kinh ngạc của Napoli dưới triều đại Conte.

Sau danh hiệu này, Napoli sẽ dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch Serie A, nơi họ đang bám đuổi sát sao hai đội bóng thành Milan với khoảng cách chỉ từ 1 đến 2 điểm.

Alexander Isak phẫu thuật gãy chân thành công, nghỉ thi đấu dài hạn

Liverpool vừa chính thức xác nhận tiền đạo Alexander Isak đã trải qua ca phẫu thuật thành công vào ngày 22/12 để điều trị chấn thương gãy xương mác và tổn thương mắt cá chân. Bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng dính chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm với Micky van de Ven ngay trong khoảnh khắc ghi bàn mở tỷ số ở trận thắng Tottenham 2-1 cuối tuần qua.

Isak sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng.

Dù ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, Isak dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, thậm chí là lâu hơn tùy vào tốc độ hồi phục. Đây là đòn giáng mạnh vào hàng công của HLV Arne Slot trong bối cảnh Mohamed Salah đang dự AFCON và Cody Gakpo vẫn chưa bình phục.

Ngôi sao người Thụy Điển dự kiến chỉ có thể tái xuất sớm nhất vào giữa tháng 3/2026. Hiện tại, trọng trách ghi bàn của “The Kop” sẽ đè nặng lên vai Hugo Ekitike và Federico Chiesa trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới đầy bận rộn.

HS