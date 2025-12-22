Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức chuỗi hoạt động thể thao chào mừng 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Thi đua lập thành tích chào mừng 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2025), Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tổ chức chuỗi hoạt động thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia. Các hoạt động không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, hướng tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh được giao.

Giải bóng chuyền và kéo co của Phân xưởng Nhiên liệu

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, ngành Điện lực Việt Nam không ngừng lớn mạnh, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là một đơn vị trực thuộc EVNGENCO1, cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn luôn tự hào là một phần của ngành Điện, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động, chủ động đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Công ty đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động. Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Công đoàn các phòng, phân xưởng tổ chức nhiều hoạt động thể thao thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết trong tập thể người lao động.

Chuỗi hoạt động diễn ra sôi nổi với nhiều bộ môn như: bóng chuyền, kéo co, bóng đá, pickleball và chạy bộ. Các giải đấu được tổ chức tại các phòng, phân xưởng như Phòng Hành chính – Lao động, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch – Vật tư, Phân xưởng Vận hành, Phân xưởng Sửa chữa và Phân xưởng Nhiên liệu. Các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công nhân viên.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn không chỉ ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Điện lực Việt Nam mà còn khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc giữ vững kỷ luật lao động, bảo đảm an toàn sản xuất, góp phần cung ứng điện ổn định, liên tục cho hệ thống điện quốc gia.

Một số hình ảnh từ chuỗi hoạt động:

Giải Pickleball của Phân xưởng Vận hành

Giải bóng đá của Phân xưởng Sửa chữa

Các vận động viên tranh tài tại bộ môn bóng chuyền Phân xưởng Nhiên liệu

Giải Pickleball nội bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư

Giải chạy liên phòng Hành chính - Lao động và Tài chính – Kế toán tổ chức

Lê Mạnh Chiến (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)