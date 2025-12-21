VFF làm rõ tương lai của HLV Kim Sang-sik; Haaland và Mbappe đồng loạt áp sát những kỷ lục vĩ đại của Ronaldo

VFF khẳng định tương lai của HLV Kim Sang-sik sau “cú ăn ba” lịch sử; Vòng 17 Ngoại hạng Anh: Arsenal đòi lại ngôi đầu, Liverpool thắng kịch tính; Haaland và Mbappe đồng loạt áp sát những kỷ lục vĩ đại của Ronaldo... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (21/12).

Việt Nam đứng thứ ba chung cuộc tại SEA Games 33

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn. Vị trí dẫn đầu thuộc về chủ nhà Thái Lan (233 HCV), tiếp theo là Indonesia (91 HCV).

Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 3 chung cuộc.

Dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự (841 người), ít hơn đáng kể so với các đoàn như Malaysia hay Singapore, Việt Nam vẫn duy trì hiệu suất thi đấu rất cao. Điểm sáng lớn nhất của kỳ đại hội này là sự áp đảo của các môn thể thao Olympic, đóng góp tới 59 HCV (chiếm gần 70% tổng số HCV của đoàn).

Nếu tính cả các môn trọng điểm chuẩn bị cho Asian Games như Karate hay Cầu mây, nhóm các môn thể thao mũi nhọn này đóng góp tới 76,7% thành tích vàng, cho thấy định hướng phát triển thể thao đúng đắn và hiệu quả của Việt Nam.

VFF làm rõ tương lai của HLV Kim Sang-sik sau "cú ăn ba" lịch sử

Sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức đính chính những tin đồn thất thiệt về tương lai của HLV Kim Sang-sik. Trái với thông tin hợp đồng chỉ kéo dài đến tháng 3/2026, nguồn tin xác nhận thỏa thuận giữa hai bên có thời hạn đến tận năm 2027, sau khi kết thúc Asian Cup.

Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik với VFF còn thời hạn tới năm 2027. (Ảnh: Mạnh Quân/Dân trí)

Sự xác nhận này là bảo đảm quan trọng cho chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam. Ông Kim hiện là HLV thành công bậc nhất lịch sử khu vực khi giành cả ba danh hiệu lớn (ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games) chỉ trong một năm.

Với tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% ở cấp độ trẻ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối để hướng tới mục tiêu tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1 tới.

Vòng 17 Ngoại hạng Anh: Arsenal đòi lại ngôi đầu, Liverpool thắng kịch tính

Vòng 17 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự thay đổi liên tục ở vị trí dẫn đầu. Arsenal đã giành lại ngôi đầu bảng sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton nhờ pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của Viktor Gyokeres.

Gyokeres ăn mừng sau khi sút 11m thành công. (Ảnh: Getty)

Man City ăn mừng bàn thắng của Haaland. (Ảnh: Getty)

Trước đó ít giờ, Manchester City cũng tạm chiếm vị trí này khi đè bẹp West Ham 3-0, trong đó tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải đấu mùa này lên con số 19.

Trận đấu giữa Tottenham và Liverpool diễn ra chặt chẽ (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và Tottenham diễn ra vô cùng căng thẳng với 2 tấm thẻ đỏ dành cho đội chủ nhà Tottenham (Xavi Simons và Cristian Romero). Dù Richarlison gỡ lại một bàn cuối trận, “The Kop” vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 để bám đuổi quyết liệt nhóm dẫn đầu.

Pedro gỡ hòa cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Tại St James’ Park, Chelsea gây thất vọng khi để Newcastle dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một. Dù rất nỗ lực để gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Reece James và Joao Pedro, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn dậm chân ở vị trí thứ tư và dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Haaland và Mbappe đồng loạt áp sát những kỷ lục vĩ đại của Ronaldo

Hai siêu sao Erling Haaland và Kylian Mbappe vừa có một ngày thi đấu bùng nổ, trực tiếp đe dọa những cột mốc lịch sử của Cristiano Ronaldo.

Tại Ngoại hạng Anh, Haaland lập cú đúp vào lưới West Ham, chính thức vượt qua Ronaldo về số bàn thắng tại Premier League với 104 pha lập công. Đáng chú ý, tiền đạo Na Uy chỉ cần 114 trận để đạt con số này, ít hơn siêu sao người Bồ Đào Nha tới 122 trận.

Tại Tây Ban Nha, Mbappe ghi bàn giúp Real Madrid hạ Sevilla 2-0, chạm mốc 59 bàn thắng trong năm 2025, san bằng kỷ lục của Ronaldo tại CLB.

Mbappe có cùng 59 bàn trong năm 2025 như thần tượng người Bồ Đào Nha.

Dù VAR đã từ chối một quả phạt đền ở phút cuối khiến Mbappe lỡ cơ hội độc chiếm kỷ lục, nhưng chiến thắng này đã giúp Real thu hẹp khoảng cách với Barca xuống còn 1 điểm.

Sự thăng hoa của bộ đôi này đang dần thiết lập một kỷ nguyên thống trị mới sau thời của CR7.

HS