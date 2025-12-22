AFC xem xét kỷ luật trọng tài "cướp" bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam; MU thất bại trong ngày Bruno dính chấn thương

AFC tạo ra giải đấu giống châu Âu, tuyển Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup; Dành 3 ngày nghỉ hiếm hoi, các “ngôi sao” U22 Việt Nam lập tức ra sân cho CLB; Harry Kane lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Bundesliga... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

AFC xem xét kỷ luật trọng tài "cướp" bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang hoàn thiện hồ sơ để đưa ra án phạt đối với trợ lý trọng tài người Lào, Phutsavan Chanthavong, sau sai sót nghiêm trọng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Phút 30 của trận đấu, bà đã phất cờ báo việt vị, từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Bích Thùy, dù hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ Việt Nam đứng dưới hậu vệ đối phương tới 3m.

Trọng tài Phutsavan Chanthavong là tâm điểm khi từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp Philippines (Ảnh: Mạnh Quân).

AFC thừa nhận đây là sai lầm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu và tính công bằng của giải. Đại diện Ban trọng tài AFC cũng đã trực tiếp xin lỗi VFF và đội tuyển nữ Việt Nam.

Bích Thùy không hề rơi vào thế việt vị khi ghi bàn vào lưới Philippines (Ảnh chụp màn hình).

Dù là trọng tài cấp FIFA dày dạn kinh nghiệm, bà Chanthavong đối mặt với án kỷ luật đình chỉ nhiệm vụ trong thời gian tới. Sai sót này là nguyên nhân lớn khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn với tấm HCV sau loạt sút luân lưu đầy tiếc nuối.

AFC tạo ra giải đấu giống châu Âu, tuyển Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Ngày 21/12, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo khởi động giải đấu AFC Nations League, dự kiến bắt đầu từ năm 2026. Giải đấu được thiết lập nhằm thay thế các trận giao hữu thiếu tính cạnh tranh trong đợt FIFA Days bằng thể thức chia hạng đấu (A, B, C, D) giữa các đội tuyển có trình độ tương đương.

AFC ra mắt giải Nations League.

Đây là tin cực vui đối với đội tuyển Việt Nam, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội cọ xát thường xuyên với các đối thủ mạnh để cải thiện trình độ và chuẩn bị cho vòng loại World Cup hay Asian Cup.

Việc tham gia giải đấu chính thức cũng giúp giảm thiểu rủi ro hậu cần và chi phí tổ chức giao hữu. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Malaysia vào tháng 3/2026 để tranh vé dự VCK Asian Cup 2027.

Dành 3 ngày nghỉ hiếm hoi, các "ngôi sao" U22 Việt Nam lập tức ra sân cho CLB

Dù vừa trải qua hành trình SEA Games 33 căng thẳng, bộ ba nhà vô địch Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thanh Nhàn và Võ Anh Quân đã gây bất ngờ khi ra sân thi đấu cho CLB PVF-CAND trong trận giao hữu với Thể Công Viettel vào tối 21/12. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận khi các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày nghỉ sau trận chung kết nghẹt thở tại Thái Lan.

Võ Anh Quân (bên trái) ra sân ngay cho câu lạc bộ sau khi trở về từ SEA Games 33.

Theo kế hoạch, các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại ngay vào ngày 23/12 dưới tên gọi U23 Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

Đội dự kiến lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12 và có trận giao hữu với U23 Syria trước khi chính thức bước vào giải đấu tại Ả Rập Xê Út từ ngày 6/1/2026.

Man Utd thất bại trước Aston Villa trong ngày Bruno dính chấn thương

Tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, Manchester United đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân Villa Park, qua đó đứt mạch 5 trận bất bại sân khách. Với đội hình sứt mẻ do thiếu vắng nhiều trụ cột trở về tham dự AFCON, “Quỷ đỏ” vẫn kiểm soát bóng 57% và dứt điểm nhiều hơn, nhưng lại bất lực trước sự tỏa sáng phi thường của Morgan Rogers.

Rogers (áo bã trầu) nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp Man Utd, tại vòng 17 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters).

Tiền đạo trẻ người Anh đã lập một cú đúp siêu phẩm cứa lòng, giúp Aston Villa có chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường – kỷ lục lịch sử hơn 100 năm của CLB. Bàn gỡ duy nhất của Man Utd được ghi bởi Matheus Cunha.

Fernandes (trắng) dính chấn thương.

Nỗi lo của đội khách còn tăng thêm khi đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương gân kheo và phải rời sân sớm. Trận thua này khiến Man Utd rơi xuống vị trí thứ 7, trong khi Aston Villa vững vàng ở vị trí thứ 3, chỉ kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm.

Harry Kane lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Bundesliga

Đêm 21/12, Harry Kane tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của Bayern Munich trước Heidenheim, qua đó chính thức đi vào lịch sử Bundesliga. Chân sút 32 tuổi trở thành cầu thủ chạm cột mốc 100 lần góp dấu giày vào bàn thắng (81 bàn, 19 kiến tạo) nhanh nhất giải đấu, chỉ sau 78 trận, phá sâu kỷ lục cũ của Roy Makaay (113 trận).

Harry Kane liên tục ghi bàn cho Bayern.

Đáng chú ý, kỳ tích này được thiết lập ngay trong trận đầu tiên Kane đeo băng thủ quân Bayern. Với phong độ hủy diệt 19 bàn từ đầu mùa, tiền đạo người Anh vừa được vinh danh là “Nhân vật bóng đá Đức của năm”.

Sau khi giải tỏa “lời nguyền trắng tay” với chức vô địch Bundesliga mùa trước, Kane hiện đang hướng tới việc xô đổ kỷ lục 41 bàn/mùa của Robert Lewandowski. Hiện tại, Bayern vẫn duy trì mạch bất bại và dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 9 điểm.

