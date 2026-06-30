EU, Trung Quốc nhất trí đối thoại thu hẹp thâm hụt thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã nhất trí khởi động một tiến trình đối thoại kéo dài 3 tháng nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng giữa hai bên.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (trái) và Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu Maros Sefcovic trong cuộc gặp tại Brussels, Bỉ, ngày 29/6. Ảnh: Ủy ban châu Âu.

Thỏa thuận được đưa ra trong cuộc gặp tại Brussels giữa Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, ngày 29/6.

Trong tuyên bố chung, EU và Trung Quốc nhất trí tăng cường đối thoại cấp bộ trưởng về chính sách thương mại và đầu tư nhằm hướng tới xây dựng quan hệ kinh tế cân bằng và ổn định hơn. Hai bên cũng sẽ tiến hành tham vấn trên bốn lĩnh vực trọng tâm gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, trong đó có đất hiếm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ngoài ra, một cơ chế giám sát thương mại chung cũng sẽ được thiết lập để theo dõi dòng chảy hàng hóa giữa hai bên. Theo EU, cơ chế này sẽ sử dụng dữ liệu thống nhất nhằm phát hiện sớm những biến động bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu lượng hàng hóa vượt các ngưỡng cảnh báo, hai bên sẽ tiến hành tham vấn chính trị để xử lý trước khi căng thẳng leo thang.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp, ông Sefcovic cho biết mục tiêu của EU là đạt được những kết quả cụ thể trước cuộc gặp tiếp theo dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 10 tới. Theo ông, EU không thể tiếp tục duy trì mức thâm hụt thương mại ngày càng lớn với Trung Quốc và việc đối thoại cần mang lại những thay đổi thực chất.

Thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc lên tới khoảng 360 tỷ euro mỗi năm. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc đã lên tới khoảng 360 tỷ euro mỗi năm. Trong khi Brussels tìm cách bảo vệ các ngành công nghiệp trong khối trước làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, Bắc Kinh cũng nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu EU tiếp tục gia tăng các rào cản thương mại. Vì vậy, kết quả của tiến trình đối thoại kéo dài 3 tháng tới được đánh giá sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn, cũng như đối với sự ổn định của chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Euronews/The Guardian.