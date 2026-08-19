Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử thời chiến

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử ngay trong thời chiến, đồng thời cảnh báo nước này đang đối mặt với “khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống”. Động thái được đánh giá là thách thức chính trị nội bộ đáng chú ý đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Financial Times.

Ngày 18/8, trong một bài phát biểu được đăng tải trên YouTube, ông Mykhailo Fedorov, người vừa bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 7, kêu gọi tìm kiếm một cơ chế “hợp pháp, an toàn và thực tế” để khôi phục đầy đủ tiến trình dân chủ ngay cả khi chiến sự với Nga vẫn tiếp diễn. Ông Fedorov cho rằng tình trạng tham nhũng, sự trì trệ trong cải cách và những bất cập trong bộ máy quản trị đang ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, một nhân vật chính trị cấp cao của Ukraine công khai kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến. Theo Reuters, động thái này được xem là thách thức nội bộ lớn đối với Tổng thống Zelensky trong bối cảnh chính quyền Kiev đang chịu sức ép về cải cách và quản trị.

Thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: The Guardian.

Theo quy định hiện hành, Ukraine không tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật. Cuộc xung đột kéo dài cũng đặt ra nhiều trở ngại đối với việc tổ chức một cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc, khi hàng triệu người Ukraine phải di dời hoặc đang sinh sống ở nước ngoài, hơn 1 triệu người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang và một phần lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Lời kêu gọi của ông Fedorov được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Zelensky xác nhận đề nghị Quốc hội phê chuẩn Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ông Fedorov, 35 tuổi, từng là đồng minh lâu năm của ông Zelensky và giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số trong 6 năm trước khi được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Quốc phòng hồi tháng 1/2026.

Tổng thống Zelensky xác nhận đề nghị Quốc hội phê chuẩn Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ảnh: Euronews.

Trong phát biểu mới nhất, ông Fedorov không tuyên bố sẽ tham gia tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông có khả năng nhận được sự ủng hộ đáng kể nếu tham gia cuộc bầu cử trong tương lai. Điều này khiến lời kêu gọi tổ chức bầu cử của cựu Bộ trưởng Quốc phòng càng thu hút sự chú ý trong bối cảnh Ukraine đang xuất hiện những tranh luận mới về tương lai chính trị sau hơn 4 năm chiến tranh.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Euronews, The Guardian, Financial Times.