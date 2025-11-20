Trung Quốc giành lại vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Đức

Trung Quốc đã giành lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức, chỉ một năm sau khi bị Mỹ soán ngôi, nhờ nhập khẩu của Đức tăng trong 3 quý đầu năm 2025.

DESTATIS – Cơ quan Thống kê Liên bang Đức. Ảnh: Heise

Trung Quốc đạt được thành tích này trong bối cảnh cả hai nước đều phải đối mặt với căng thẳng thuế quan do các chính sách thương mại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và xuất khẩu của Đức sang cả hai thị trường cốt lõi là Mỹ và Trung Quốc đều chững lại, trong đó doanh số bán ôtô bị ảnh hưởng đặc biệt.

Cụ thể, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 19/11 công bố dữ liệu đã điều chỉnh cho thấy tổng kim ngạch thương mại của Đức với Trung Quốc là 185,9 tỷ euro (khoảng 215 tỷ USD) trong thời gian từ tháng Một đến tháng Chín, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch thương mại của Đức với Mỹ giảm 3,9% so với 9 tháng đầu năm 2024, đạt 184,7 tỷ euro.

Trung Quốc trở lại là đối tác thương mại hàng đầu của Đức Ảnh: Euronews

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức vào năm 2016 và sau đó liên tục duy trì vị trí này cho đến năm ngoái. Nhập khẩu của Đức từ cả hai quốc gia đều tăng, 2,8% đối với Mỹ và 8,5% đối với Trung Quốc. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu của Đức sang cả hai nước này đều giảm, cụ thể giảm 12,3% đối với Trung Quốc và giảm 7,8% đối với Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao cho Đức, với kim ngạch 112,7 tỷ euro, so với kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc 61,4 tỷ euro. Đức đạt thặng dư thương mại với Mỹ nhưng thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Xuất khẩu ôtô và phụ tùng ôtô của Đức tiếp tục giảm mạnh, trong bối cảnh tranh chấp thuế quan với cả hai nước và ngành công nghiệp ôtô đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc tự đáp ứng được ngày càng nhiều nhu cầu nội địa cao cấp, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới.

Doanh số bán ôtô của Đức sang Mỹ đã giảm 3,6 tỷ euro, tương đương 13,9%, trong bối cảnh Mỹ áp dụng mức thuế cao hơn 15% đối với hàng nhập khẩu từ EU, và sau một thời gian ngắn thuế nhập khẩu tăng từ dưới 3% lên khoảng 27,5% trong nửa đầu năm sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.Trong khi đó, doanh số bán ôtô sang Trung Quốc đã giảm 6,1 tỷ euro, tương đương 35,9%, trong bối cảnh EU và Trung Quốc tranh cãi về mức thuế cao áp dụng cho xe điện Trung Quốc tại châu Âu.

Vân Bình

Nguồn: Euronews, FT, Bloomberg