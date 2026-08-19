Iran bác bỏ ngừng bắn tạm thời, yêu cầu chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 18/8 tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua phải được chấm dứt một cách triệt để và vĩnh viễn.

Tin liên quan: Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, Iran bác bỏ đàm phán

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Britannica.

Phát biểu với hãng thông tấn bán chính thức Fars, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran đã thông báo rõ quan điểm tới các bên trung gian rằng Iran không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn đơn thuần, mà hướng tới kết thúc chiến sự theo cách đảm bảo xung đột sẽ không tái diễn. Ông cũng nhấn mạnh an ninh tại khu vực Vùng Vịnh phải là một cơ chế an ninh tập thể bao gồm cả các khía cạnh hợp tác kinh tế, đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan trong thời gian qua.

Lệnh ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran về mặt kỹ thuật đã kết thúc ngày 17/8. Thỏa thuận trước đó được Washington và Tehran ký ngày 17/6 nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn, song nhanh chóng đổ vỡ khi hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công và đáp trả.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 18/8 xác nhận hiện “không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch” với phía Iran. Ông cũng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vẫn đang được duy trì “đầy đủ và hiệu lực”. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ đăng một hình ảnh bản đồ trên mạng xã hội, trong đó ghi eo biển Hormuz là lãnh thổ “mới” của Mỹ. Bài đăng không kèm bình luận bổ sung, nhưng xuất hiện sau khi ông Trump tuần trước nói ông sẽ “sớm” tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ.

Bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ lãnh thổ mới của Mỹ được Tổng thống Donald Trump đăng ngày 18/8. Ảnh: The Times of India.

Trước hành động này, Iran lập tức phản ứng gay gắt. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi gọi bản đồ này là một “ảo tưởng” và “ảo tưởng” của ông Trump về eo biển Hormuz sẽ sớm được sửa chữa, hoặc Iran sẽ “sửa chữa những ảo tưởng” đó.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Hormuz sẽ không mở lại cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Các yêu cầu này bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng, hủy bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ, chấm dứt các mối đe dọa và hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, cùng các điều khoản khác trong bản ghi nhớ hồi tháng 6/2026.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, France24.