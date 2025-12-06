Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

EU phạt nền tảng X 140 triệu USD vì dấu tích xanh “lừa đảo” và “khuất tất” trong quảng cáo

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố mức phạt 120 triệu euro (tương đương 140 triệu đô la Mỹ) đối với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk vì vi phạm các quy định minh bạch kỹ thuật số, động thái được cho là sẽ châm ngòi cho một cuộc đối đầu xuyên Đại Tây Dương về quản lý công nghệ.

Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố mức phạt 120 triệu euro (tương đương 140 triệu đô la Mỹ) đối với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk vì vi phạm các quy định minh bạch kỹ thuật số, động thái được cho là sẽ châm ngòi cho một cuộc đối đầu xuyên Đại Tây Dương về quản lý công nghệ.

Liên minh châu Âu phạt nền tảng truyền thông xã hội X 140 triệu đô la vì không tuân thủ các quy định về kỹ thuật số. Ảnh: Getty.

Các cơ quan quản lý châu Âu kết luận mạng xã hội X vi phạm 3 hành vi sau cuộc điều tra kéo dài hai năm. Brussels cho rằng hệ thống dấu tích xanh trả phí của X “đánh lừa người dùng” về tính xác thực của tài khoản chịu mức phạt 45 triệu euro (52,4 triệu USD).

Nền tảng truyền thông này còn bị phạt thêm 35 triệu euro (40,7 triệu USD) vì không duy trì hồ sơ quảng cáo minh bạch, giúp xác định các vụ lừa đảo và quảng cáo chính trị giả mạo, trong khi việc ngăn chặn các chuyên gia tiếp cận dữ liệu công khai khiến công ty này bị phạt 40 triệu euro (46,6 triệu USD).

Quyết định của EU ngay lập tức châm ngòi căng thẳng với Washington, với các cáo buộc từ phía giới chức Mỹ rằng châu Âu nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp nước này dưới chiêu bài bảo vệ người dùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance chỉ trích Brussels khi cho rằng nền tảng X bị trừng phạt “vì không tham gia kiểm duyệt”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio gọi mức phạt của EU là “một cuộc tấn công của các chính phủ nước ngoài nhằm vào tất cả các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ”.

EU phạt nền tảng X 140 triệu USD vì dấu tích xanh lừa đảo và “khuất tất” trong quảng cáo

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi án phạt của EU là một “cuộc tấn công” vào các công ty công nghệ và người dùng Mỹ. Ảnh: Anadolu.

Tuy nhiên, bà Henna Virkkunen - Giám đốc Kỹ thuật số của Ủy ban châu Âu, phủ nhận phán quyết của EU là hành vi kiểm duyệt. Bà nói: "Việc lừa dối người dùng bằng dấu tích xanh, che giấu thông tin trên quảng cáo và ngăn cản các chuyên gia, không được phép hoạt động trực tuyến tại EU" và đồng thời cho biết thêm rằng Brussels chỉ đơn giản là "quy trách nhiệm cho X vì đã xâm phạm quyền của người dùng".

Mạng xã hội X hiện có từ 60 đến 90 ngày để nộp báo cáo tuân thủ giải quyết các vi phạm, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt định kỳ bổ sung.

Phán quyết của EU được đưa ra trong bối cảnh các cuộc điều tra mở rộng đang diễn ra đối với 10 nền tảng lớn, bao gồm Facebook và Instagram. TikTok đã tránh được các hình phạt đưa ra hôm 5/12 bằng cách cam kết cải thiện tính minh bạch trong quảng cáo.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera

