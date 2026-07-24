EU phạt Google thêm 890 triệu euro vì vi phạm quy định cạnh tranh số

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo áp đặt tổng cộng 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) tiền phạt đối với Google do vi phạm các quy định cạnh tranh theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), đánh dấu động thái mới nhất trong nỗ lực tăng cường giám sát các nền tảng công nghệ lớn.

EU phạt Google thêm 890 triệu euro vì vi phạm quy định cạnh tranh số. Ảnh: NDTV Profit.

Theo quyết định của EC, Google bị phạt 460 triệu euro vì ưu tiên hiển thị các dịch vụ của chính mình, như mua sắm và du lịch, trong kết quả tìm kiếm, gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh. Khoản phạt thứ hai trị giá 430 triệu euro được áp dụng do Google hạn chế các nhà phát triển ứng dụng trên kho Google Play hướng người dùng đến các cửa hàng ứng dụng hoặc phương thức thanh toán có chi phí thấp hơn.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ Henna Virkkunen cho biết mục tiêu của DMA là bảo đảm một sân chơi cạnh tranh công bằng trên thị trường số. Theo EC, Google có 60 ngày để điều chỉnh hoạt động, trong đó phải tạo điều kiện để các dịch vụ của đối thủ được hiển thị bình đẳng hơn trong kết quả tìm kiếm.

Về phía Google, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu Kent Walker cho rằng quyết định của EC sẽ buộc công ty phải loại bỏ một số tính năng tìm kiếm theo thời gian thực mà người dùng tại châu Âu đang sử dụng, bao gồm thông tin giá cả và tình trạng phòng khách sạn, chuyến bay hay nhà hàng. Google khẳng định sẽ xem xét các bước đi tiếp theo.

Trước đó Google thất bại trong vụ kiện liên quan đến khoản phạt chống độc quyền 4,6 tỷ euro mà EC áp đặt từ năm 2018. Ảnh: The Sun Malaysia.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Google thất bại trong vụ kiện liên quan đến khoản phạt chống độc quyền 4,6 tỷ euro mà EC áp đặt từ năm 2018 vì cho rằng tập đoàn đã lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android. Theo người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, khoản tiền phạt này sẽ được nộp vào ngân sách chung của Liên minh châu Âu.

Ngoài Google, đầu tuần này EC cũng quyết định phạt nền tảng thương mại điện tử AliExpress 550 triệu euro với cáo buộc không ngăn chặn hiệu quả việc buôn bán hàng giả trên nền tảng. Tổng giá trị các khoản phạt mà EC công bố trong tháng 7 đối với Google và AliExpress đã vượt 6 tỷ euro.

Lê Hà.

Nguồn: Ủy ban châu Âu, Google.