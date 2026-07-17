EU yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng

Theo các yêu cầu mới của Liên minh châu Âu (EU), Google sẽ phải tạo điều kiện để OpenAI và các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các công cụ tìm kiếm trực tuyến khác, tiếp cận một số dịch vụ của hãng.

EU yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu và hệ điều hành Android với các đối thủ cạnh tranh. Ảnh: Getty.

Ủy ban châu Âu, cơ quan thực thi luật cạnh tranh của EU ngày 16/7 đã công bố chi tiết các yêu cầu nhằm buộc Google, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Theo quyết định của EU, Google sẽ phải mở 11 tính năng trên hệ điều hành Android cho các công ty AI đối thủ, giúp những doanh nghiệp này tiếp cận các chức năng quan trọng và cạnh tranh tốt hơn với dịch vụ Gemini của Google. Nhờ đó, người dùng có thể kích hoạt trợ lý AI của bên thứ ba bằng khẩu lệnh, tương tự câu lệnh “Hey Google”, để thực hiện một số tác vụ như đặt taxi hoặc tìm kiếm thông tin về các địa điểm.

Ủy ban châu Âu cho biết người dùng sẽ bắt đầu hưởng lợi từ những thay đổi này từ tháng 7/2027, khi phiên bản Android tiếp theo được triển khai. EU khẳng định các biện pháp mới đi kèm những cơ chế bảo vệ chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền riêng tư của người dùng và an ninh thiết bị. Google chỉ phải cung cấp quyền tiếp cận 11 tính năng nói trên cho các đối thủ đáp ứng các tiêu chí về bảo mật và quyền riêng tư.

Bên cạnh đó, Google cũng sẽ phải chia sẻ với OpenAI và các chatbot AI khác có chức năng tìm kiếm những dữ liệu mà hãng thu thập để tối ưu hóa dịch vụ tìm kiếm của chính mình.

Google được phép đánh giá trước nguy cơ liên quan đến an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu từ phía các đối thủ. Quy định này dự kiến bắt đầu được triển khai từ tháng 1/2027. EU cũng đưa ra công thức tính giá đối với dữ liệu được chia sẻ.

Google tiếp tục phản đối các yêu cầu mới của EU. Ông Kent Walker, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Google và công ty mẹ Alphabet, cảnh báo các quy định mới có thể phản tác dụng khi loại bỏ những biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mà Google đã xây dựng, trong đó có quy trình kiểm tra các trợ lý AI của bên thứ ba.

Trong khi đó, bà Henna Virkkunen, quan chức phụ trách công nghệ của EU, cho rằng các biện pháp mới sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của những lựa chọn thay thế cho Google Search và các dịch vụ AI như Gemini, qua đó mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn hơn.

Động thái mới nhất nằm trong nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của Brussels nhằm hạn chế quyền lực của các tập đoàn công nghệ lớn và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn trên thị trường kỹ thuật số.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters