Ngày 26/8, một tòa án tại thủ đô Moskva của Nga đã phạt “gã khổng lồ” công nghệ Google của Mỹ 7,2 triệu ruble (khoảng 89.000 USD) vì vi phạm luật hành chính của Nga trong hoạt động Internet.

Tòa án Nga tiếp tục phạt Google 89.000 USD vì vi phạm hoạt động Internet

Thông tin được đăng tải trên kênh Telegram của tòa án. Tuy nhiên, phía Google vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Trước đó, đầu tháng này, Google cũng vừa bị phạt 3,8 triệu ruble vì vi phạm quy định về nội dung tại Nga./.

Theo TTXVN



