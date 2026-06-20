EU đạt nhiều đồng thuận quan trọng về các ưu tiên chiến lược của khối

Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu diễn ra trong hai ngày 18-19/6 tại Brussels đã khép lại với nhiều đồng thuận quan trọng về các ưu tiên chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) trong giai đoạn tới, từ kinh tế, thương mại, ngân sách đến quốc phòng và đối ngoại.

Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu đạt được nhiều đồng thuận quan trọng về các ưu tiên chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) trong giai đoạn tới. Ảnh: AP

Một trong những nội dung nổi bật được các nhà lãnh đạo EU nhất trí là tăng cường các công cụ bảo vệ lợi ích kinh tế của khối trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu ngày càng biến động. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu sẽ xây dựng các công cụ phòng vệ thương mại mới, trong đó có công cụ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhằm xử lý các mất cân bằng kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tình trạng thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng và không bền vững giữa EU với Trung Quốc.

Theo bà von der Leyen, EU cần sử dụng chủ động và mang tính chiến lược hơn các công cụ đã được xây dựng trong những năm qua để bảo vệ lợi ích kinh tế của khối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước giới truyền thông sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 19 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng nhấn mạnh chiến lược của EU là “giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời” trong quan hệ kinh tế với các đối tác, đồng thời cho rằng tình trạng mất cân bằng thương mại hiện nay cần được xử lý bằng những giải pháp cụ thể.

Các nhà lãnh đạo EU cũng thảo luận về khuôn khổ ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034. Theo dự thảo tuyên bố chung, các nước thành viên đặt mục tiêu đạt được dự thảo thỏa thuận vào tháng 10 năm nay, tạo cơ sở để hoàn tất quá trình đàm phán vào cuối năm 2026. Một trong những nội dung còn nhiều khác biệt là cân đối nguồn lực giữa quốc phòng với các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp và chính sách gắn kết khu vực.

Đối với các vấn đề đối ngoại, lãnh đạo 27 nước thành viên EU khẳng định ủng hộ toàn diện đối với Ukraine cả về chính trị, tài chính lẫn quân sự. Các nhà lãnh đạo EU cũng thống nhất gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 12 tháng thay vì 6 tháng như thông lệ trước đây.

Các quyết định được thông qua tại hội nghị lần này được đánh giá sẽ định hình nhiều chính sách kinh tế và thương mại của EU trong những năm tới, trong bối cảnh khối đang tìm cách cân bằng giữa mục tiêu duy trì tăng trưởng, bảo vệ năng lực cạnh tranh và thích ứng với những biến động ngày càng lớn của kinh tế thế giới.

Bích Hồng