Nga sẽ đáp trả cứng rắn và hiệu quả vòng trừng phạt mới của EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả cứng rắn và hiệu quả đối với gói trừng phạt mới mà Liên minh châu Âu (EU) thông qua ngày 15/6 nhằm vào Moscow.

Nga sẽ đáp trả cứng rắn và hiệu quả vòng trừng phạt mới của EU.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 18.6, bà Zakharova cho rằng EU một mặt bày tỏ quan ngại về an ninh lương thực, an ninh năng lượng và tương lai của thế giới, nhưng mặt khác lại tìm cách gây sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt. Theo bà, EU không nhận thức được rằng các biện pháp này không chỉ không phát huy hiệu quả mà còn gây tổn hại cho chính các nước áp đặt trừng phạt cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Bà Zakharova nhận định EU liên tục mở rộng, siết chặt và đưa ra các biện pháp hạn chế mới nhằm vào Nga, song những biện pháp này khó đạt được mục tiêu đề ra và các nước châu Âu cũng không thể tránh khỏi những tác động ngược từ chính các lệnh trừng phạt đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo rằng nếu bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào tiến hành hành động xâm lược nhằm vào Nga, nước này sẽ đáp trả một cách kiên quyết và mang tính hủy diệt.

Trước đó, ngày 15/6, Hội đồng Liên minh châu Âu ra tuyên bố cho biết EU đã thông qua một gói biện pháp hạn chế mới đối với Nga. Danh sách trừng phạt mới bao gồm 34 cá nhân và 47 thực thể. Theo tuyên bố, các biện pháp này nhằm tiếp tục hạn chế năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, đồng thời cắt giảm nguồn thu từ lĩnh vực năng lượng của nước này.

Thủ tướng Bulgaria, ông Rumen Radev cho biết nước này sẽ phủ quyết gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga do lo ngại các biện pháp này có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế Bulgaria.

Cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria, ông Rumen Radev cho biết nước này sẽ phủ quyết gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga do lo ngại các biện pháp này có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế Bulgaria. Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels, ông Radev cho biết các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga có thể gây ra rủi ro cho các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Bulgaria cũng như nguồn cung phân bón cho nông nghiệp. Bulgaria sẽ phản đối những biện pháp trừng phạt tác động tiêu cực đến nền kinh tế và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tham vấn với các đối tác trong EU.

Tuy nhiên, Thủ tướng Bulgaria khẳng định nước này sẽ không cản trở các quyết định chung của EU liên quan đến Ukraine. Ông Radev cho biết: “Chúng tôi sẽ ủng hộ tiến trình đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu”. Theo ông, Bulgaria tiếp tục ủng hộ con đường hội nhập châu Âu của Ukraine dù có những bất đồng về chính sách trừng phạt đối với Nga.

Thanh Vân