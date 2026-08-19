Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa

Chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chiều 19/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban phải tạo chuyển biến thực chất, rõ nét ngay trong tháng 8 và tháng 9, không để đến quý IV mới tập trung xử lý nhiệm vụ giải ngân, không dồn khối lượng và hồ sơ vào những tháng cuối năm, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Lê Tuấn Dũng cho biết: Hiện, Ban được giao nhiệm vụ quản lý 208 dự án gồm, 197 dự án Ban làm chủ đầu tư và 11 dự án ký hợp đồng quản lý dự án với Sở Xây dựng.

Trong đó có 54 dự án đã được phê duyệt quyết toán; 44 dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán; 43 dự án chuyển tiếp thực hiện; 11 dự án đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư; 7 dự án dừng thực hiện; 43 dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030...

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Lê Tuấn Dũng báo cáo tình hình hoạt động của Ban tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, quán triệt phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” tại Chỉ thị số 12/CT-UBND tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban phấn đấu trong 5 tháng cuối năm 2026 hoàn thành, đưa vào sử dụng 32 dự án; trình phê duyệt quyết toán 29 dự án; hoàn thành hồ sơ các dự án viện trợ; đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn và giải ngân đối với các dự án đang triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Ban Quản lý dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa trong 7 tháng năm 2026, nhất là trong điều kiện Ban vừa sắp xếp lại tổ chức, vừa tiếp nhận khối lượng dự án rất lớn.

Ban đã hoàn thành việc tiếp nhận, sắp xếp tổ chức, không để gián đoạn công tác quản lý dự án; đồng thời triển khai khối lượng lớn công việc chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra 3 vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công; công tác lập, điều hành kế hoạch vốn chưa sát thực tế; tiến độ một số dự án còn chậm, việc xử lý nhà thầu, tư vấn và các tồn tại của dự án tiếp nhận chưa quyết liệt. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân và có giải pháp khắc phục cụ thể, dứt điểm, không để kéo dài, tái diễn, nhất là không để tình trạng nhà thầu, tư vấn chậm tiến độ nhưng Ban chỉ đôn đốc, nhắc nhở mà không có biện pháp xử lý quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông là chủ đầu tư công lớn nhất tỉnh, kết quả hoạt động của Ban tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân và tăng trưởng chung của tỉnh. Do vậy, Ban phải tạo chuyển biến thực chất, rõ nét ngay trong tháng 8 và tháng 9, không để đến quý IV mới tập trung xử lý giải ngân, không dồn khối lượng và hồ sơ vào những tháng cuối năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 25%, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp cho từng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng chỉ đạo cụ thể đối với việc thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội khoá XV; khẩn trương hoàn thành thi công các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới do Ban làm chủ đầu tư; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030; nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng, quyết toán; kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo hướng gắn rõ trách nhiệm với từng dự án, tiến độ và kết quả giải ngân.

Giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

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