Mỹ đề xuất mua 133.000 tên lửa GMLRS đến năm 2034 nhằm tăng cường kho vũ khí

Trước những lo ngại gia tăng về sự sụt giảm kho dự trữ chiến lược, Lục quân Mỹ đã chính thức phát đi yêu cầu thúc đẩy quy mô sản xuất các loại tên lửa phóng từ mặt đất, hướng tới mục tiêu sở hữu hơn 133 nghìn tên lửa GMLRS trong thập kỷ tới.

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Mỹ đề xuất mua 133.000 tên lửa GMLRS đến năm 2034 nhằm tăng cường kho vũ khí. Ảnh: Defense News.

Theo các tài liệu mua sắm của Lầu Năm Góc vừa được công bố, Lục quân Mỹ đặt kế hoạch sản xuất tổng cộng 133.014 tên lửa dẫn đường chiến thuật (GMLRS) đến năm 2034. Các nhà thầu có thời hạn đến ngày 1/9 để nộp đề xuất kế hoạch sản xuất. Tiến độ yêu cầu đạt sản lượng 19.002 tên lửa mỗi năm trong giai đoạn từ 2028 đến 2034, với các đợt giao hàng đầu tiên dự kiến bắt đầu từ tháng 2/2030.

Hợp đồng bao gồm việc sản xuất, chế tạo công cụ, đề xuất thay đổi kỹ thuật và các hoạt động hỗ trợ cho toàn bộ các biến thể của tên lửa dẫn đường chiến thuật GMLRS, bao gồm đầu đạn đơn khối, đầu đạn thay thế và phiên bản tầm xa.

Hiện tập đoàn Lockheed Martin, nhà sản xuất GMLRS chính, đã công bố kế hoạch nâng công suất lên 14.000 tên lửa mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ tiêu mới của Lục quân Mỹ sẽ đòi hỏi năng lực sản xuất phải tăng thêm gần 36% so với mức này. Tính đến năm 2024, Lockheed Martin đã bàn giao khoảng 75.000 tên lửa GMLRS cho Quân đội Mỹ, nhưng con số này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS. Ảnh: Mike Mareen.

Tên lửa GMLRS có thể triển khai từ xe bọc thép M270 hoặc pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS. Phiên bản tiêu chuẩn của GMLRS có tầm bắn 70 km, trong khi phiên bản kéo dài tầm bắn (ER) có thể vươn tới cự ly 150 km.

Kho dự trữ đạn dược dẫn đường của Mỹ bị sụt giảm nghiêm trọng do các đợt viện trợ quy mô lớn cho Ukraine cũng như đợt xung đột kéo dài tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, nỗ lực tái thiết lập kho dự trữ của Washington vẫn đang gặp nhiều thách thức do tình trạng thiếu hụt động cơ tên lửa và những nghẽn mạch trong chuỗi cung ứng quốc phòng.

Thanh Giang

Nguồn: Defense News.