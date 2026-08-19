Nhật Bản nhấn mạnh hợp tác an ninh với Mỹ và Hàn Quốc sau khi Washington giảm quy mô tập trận

Nhật Bản ngày 18/8 nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh giữa nước này với Mỹ và Hàn Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Seoul, đồng thời khẳng định quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi phát biểu trong chuyến thăm Australia. Ảnh: Turkiyetoday.

Phát biểu trong chuyến thăm Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho rằng hợp tác ba bên Nhật-Mỹ-Hàn có ý nghĩa then chốt đối với hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh của Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ông Koizumi nhấn mạnh: “Trong bối cảnh Nhật Bản phải đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất trong thời kỳ hậu chiến, hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc có ý nghĩa then chốt đối với hòa bình và ổn định của khu vực.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 16/8 chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc mà ông cho là “không phù hợp và mang tính thù địch”. Động thái này được công bố chỉ một ngày trước khi cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (Ulchi Freedom Shield - UFS) bắt đầu.

Tổng thống Trump ngày 16/8 chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh: Turkiyetoday.

Mặc dù Washington quyết định thu hẹp quy mô, giới chức Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận đã được triển khai theo kế hoạch và bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim có thể tạo điều kiện nối lại đối thoại.

Đến nay, Triều Tiên chưa công khai phản ứng về quyết định của Tổng thống Trump liên quan việc thu hẹp quy mô tập trận.

Việc Nhật Bản nhấn mạnh hợp tác ba bên trong thời điểm Mỹ điều chỉnh quy mô tập trận cho thấy Tokyo vẫn coi cơ chế phối hợp Nhật-Mỹ-Hàn là một trụ cột quan trọng của cấu trúc an ninh Đông Bắc Á. Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, năng lực răn đe và phối hợp với Mỹ vẫn giữ vai trò đặc biệt trong ứng phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong khi Washington đồng thời tìm cách duy trì kênh liên lạc với Bình Nhưỡng.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday.