Australia tạm dừng tiếp nhận thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ từ 24 quốc gia

Chính phủ Australia đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mới đối với chương trình Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Maker - WHM) dành cho công dân 24 quốc gia, trong bối cảnh Canberra đang điều chỉnh chính sách di trú và nhu cầu lao động thời vụ tại nước này vẫn ở mức cao.

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Australia tạm dừng tiếp nhận thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ từ 24 quốc gia. Ảnh: ABC News.

Theo ABC News ngày 18/8, Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ (WHM) là chương trình cho phép người trẻ từ nước ngoài tới Australia du lịch kết hợp làm việc trong thời gian lưu trú. Chương trình được triển khai từ năm 1975 nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa thanh niên Australia với các nước trên thế giới, đồng thời cung cấp thêm nguồn lao động cho một số ngành đang thiếu nhân lực.

Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ hiện gồm hai diện thị thực. Thị thực subclass 417 áp dụng với 19 quốc gia đối tác, trong đó có Canada, Pháp, Nhật Bản và Anh, và không áp dụng hạn ngạch như diện còn lại. Trong khi đó, thị thực subclass 462 được giới hạn số lượng và hiện dành cho công dân 29 quốc gia.

Hạn chế nguồn lao động Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ có thể gây thêm khó khăn cho các vùng sản xuất phụ thuộc vào lao động thời vụ. Ảnh: ABC News.

Theo Bộ Nội vụ Australia, trong 6 tháng tính đến ngày 30/6/2025, Indonesia, Trung Quốc và Mỹ là ba quốc gia có số công dân được cấp thị thực subclass 462 nhiều nhất. Tính đến ngày 30/6/2025, Australia có tổng cộng 206.187 người mang thị thực Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Cơ quan chức năng giải thích việc tạm dừng có thể được áp dụng khi hạn ngạch của một quốc gia gần được sử dụng hết hoặc nhằm phân bổ thời điểm nộp hồ sơ trong suốt năm chương trình.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Sydney, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết hồ sơ thị thực Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ hiện “được xử lý chậm hơn trước đây”, song không cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân hoặc thời gian áp dụng biện pháp này.

Việc tạm dừng diễn ra trong bối cảnh chương trình Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ đóng vai trò quan trọng đối với nhiều ngành kinh tế Australia, đặc biệt là nông nghiệp, du lịch, dịch vụ lưu trú và các ngành sử dụng lao động thời vụ. Một số tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp đã cảnh báo việc hạn chế nguồn lao động Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ có thể gây thêm khó khăn cho các vùng sản xuất phụ thuộc vào lao động thời vụ.

Vân Bình

Nguồn: ABC News.