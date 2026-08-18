Thanh Hóa đưa việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị lên hệ thống IOC

Kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/8, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu việc theo dõi, đánh giá thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị phải thực chất, chính xác, kịp thời, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chuyển đổi số phải tạo hiệu quả thực chất

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét kết quả hoàn thiện phần mềm theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên hệ thống IOC tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày tờ trình.

Theo báo cáo, phần mềm đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào vận hành chính thức, đáp ứng yêu cầu theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu của 9 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Đến nay, 641 nhiệm vụ và 221 chỉ tiêu đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm tdnq.thanhhoa.gov.vn và tích hợp lên hệ thống IOC tỉnh. Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ từng nhiệm vụ, chỉ tiêu; cập nhật kết quả định kỳ; tổng hợp, thống kê, đánh giá mức độ hoàn thành và cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ.

866 tài khoản đăng nhập phần mềm đã được cấp cho cán bộ đầu mối, cán bộ nhập liệu của 233 cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp cập nhật nhiệm vụ, chỉ tiêu.

Ngày 11/8, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn quản trị, sử dụng và nhập liệu cho các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, nhiệm vụ của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải chuyển mạnh từ phương thức báo cáo thủ công sang quản lý bằng dữ liệu, bảo đảm rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ những vấn đề cần tập trung chỉ đạo.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện nội dung tham mưu, bảo đảm các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai thống nhất, ổn định, hiệu quả và chặt chẽ. Trong đó, phải tiếp tục hoàn thiện phương thức tổng hợp, cập nhật và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ, chỉ tiêu và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện cập nhật và cung cấp thông tin trên hệ thống trước ngày 30/8/2026. Việc cập nhật phải gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, bảo đảm dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng tình hình thực tế, không hình thức, không chạy theo thành tích.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đối với công tác tổng hợp, đánh giá và phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu định kỳ hằng tuần phải khai thác dữ liệu trên hệ thống để xây dựng báo cáo nhanh; định kỳ ngày 20 hằng tháng phải chuẩn bị báo cáo chi tiết phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật, tổng hợp và khai thác dữ liệu với mục tiêu cuối cùng là hình thành phương thức quản trị công việc dựa trên dữ liệu, giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, chỉ đạo đúng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng số

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về phương án bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương theo Quyết định số 2137/QĐ-TTg ngày 26/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tờ trình, đến nay có 2/3 dự án hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn. Theo phương án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất bổ sung 100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho 2 dự án.

Trong đó, 50 tỷ đồng được bố trí cho Dự án đầu tư, nâng cấp tổng thể Trung tâm dữ liệu và triển khai các phần mềm dùng chung của Sở Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2, nhằm bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

50 tỷ đồng dành cho Dự án tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất về chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Trung ương với tổng số 100 tỷ đồng cho 2 dự án theo đề xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, sau khi được HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng gồm:

- Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Miza Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn; - Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long (giai đoạn 1) tại phường Đông Quang và xã Đồng Tiến; - Đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Minh Hiếu