EU tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước rủi ro từ mạng xã hội

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/6 cảnh báo về những rủi ro ngày càng gia tăng của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời thúc đẩy các biện pháp tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Ủy ban châu Âu cảnh báo về những rủi ro ngày càng gia tăng của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Ảnh: AFP.

Động thái trên được đưa ra sau phiên họp cuối cùng của nhóm chuyên trách về an toàn trẻ em trong môi trường kỹ thuật số, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục, đại diện phụ huynh và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em. Các khuyến nghị của nhóm dự kiến sẽ được trình lên Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 13/7.

Đây là một phần trong nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý về an toàn trực tuyến và giảm thiểu tác động tiêu cực của các nền tảng số đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Cùng ngày, kết quả khảo sát Eurobarometer cho thấy, thanh thiếu niên châu Âu dành trung bình 4,5 giờ mỗi ngày trực tuyến vào các ngày học và 6,1 giờ vào cuối tuần; khoảng 14% sử dụng thiết bị điện tử hơn 10 giờ mỗi ngày.

EU cho biế, cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn để bảo đảm môi trường trực tuyến an toàn.Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, gần một phần ba số người được hỏi cho biết mạng xã hội khiến họ cảm thấy căng thẳng, buồn bã hoặc bị cô lập. Khoảng 45% thừa nhận thường xuyên so sánh bản thân với người khác trên mạng, trong khi một phần tư cho biết từng tiếp xúc với các nội dung có hại, trong đó có ngôn từ thù hận.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng việc tiếp cận mạng xã hội từ sớm có liên quan đến thời gian sử dụng thiết bị điện tử dài hơn. Những người bắt đầu sử dụng mạng xã hội trước 10 tuổi dành trung bình 7,5 giờ trực tuyến mỗi ngày vào cuối tuần, cao hơn đáng kể so với mức 5,7 giờ ở nhóm bắt đầu sử dụng sau 14 tuổi.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, khi cứ ba thanh thiếu niên thì có một người cho biết mạng xã hội khiến họ cảm thấy căng thẳng, buồn bã hoặc bị cô lập, EU không thể phớt lờ những tác động đối với sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của giới trẻ. Theo bà, việc nhiều thanh thiếu niên tiếp xúc với các nội dung độc hại cho thấy cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn để bảo đảm môi trường trực tuyến an toàn.

Thu Uyên